سهام عدالت بازنشستگان طی 3 ماه آینده توزیع می شود

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر ، گفت: توزیع سهام عدالت در بین 5 دهک پایین جامعه و در راستای رفع مشکلات خانواده های نیازمند موثر خواهد بود و می توان آن را حرکت جدی دولت در راستای کاهش شکاف بین فقیر و غنی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سهام عدالت در میان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد توزیع شده است همچنین رزمندگانی که سابقه 6 ماه حضور در جبهه را دارند ، سهام عدالت دریافت کرده اند .

ثروتی گفت: بنا شده در مرحله بعدی ، سهام عدالت در میان تمامی روستاییان ، کارمندان ، بازنشستگان و کارگران توزیع شود که این امر طی 2 الی 3 ماه آینده آغاز خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: توزیع سهام عدالت باعث خواهد شد تا اقشار ضعیف جامعه نیز در اقتصاد کشور دخیل شوند و ثروت فقط در اختیار یک عده خاص قرار نگیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت در اجرای سریع طرح توزیع سهام عدالت مصمم است و به طور حتم تا اوایل سال 86 به طور کامل اجرایی خواهد شد.