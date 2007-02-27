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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۱

/ پیام رئیس جمهور به نخستین همایش بین‌المللی آمریکای لاتین/

نگاه ملت ما و آمریکای لاتین در صلح‌جویی و استقلال مشترک است

نگاه ملت ما و آمریکای لاتین در صلح‌جویی و استقلال مشترک است

رئیس جمهور تصریح کرد: تحولات سریع این منطقه که ناشی از بیداری و حضور متعهدانه ملت ها در صحنه های سیاسی اجتماعی و زمینه ساز برپایی دولت های مردمی است، فرصت های مناسبی را برای توسعه همکاری ها در عرصه های گوناگون و به عنوان مکمل یکدیگر در اختیار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در پیامی به"نخستین همایش بین‌المللی آمریکای لاتین؛ نقش و جایگاه آن در آینده نظام بین‌الملل" که منوچهر متکی آن را در مراسم افتتاحیه این همایش قرائت کرد، آورده است: نگاه ملت ما و ملت های پر تلاش آمریکای لاتین در استقلال جویی عدالت محوری و صلح طلبی مشترک است.

"تحولات سریع این منطقه که ناشی از بیداری و حضور متعهدانه ملت ها در صحنه های سیاسی اجتماعی و زمینه ساز برپایی دولت های مردمی است، فرصت های مناسبی را برای توسعه همکاری ها در عرصه های گوناگون و به عنوان مکمل یکدیگر در اختیار داده است."

احمدی نژاد تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آمریکای لاتین با تشریک مساعی و شناخت ظرفیت ها و توانمندی های متقابل می توانند گام های بیشتری در عرصه مناسبات دو جانبه و چند جانبه برداند.

رئیس جمهور، این همایش بین المللی را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده است در پرتو تلاش صاحب نظران و محققان شرکت کننده، تمامی زوایای پیدا و پنهان و راه های توسعه همکاری بر مبنای احترام متقابل و پیشرفت بر اساس عدالت، روشن شود و مسیر ملت ها برای رفاه و صلح و امنیت جهانی به خوبی پیموده گردد.

احمدی نژاد در پایان این پیام از دست اندر کاران این همایش بین المللی قدر دانی کرده است.

کد مطلب 454119

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