به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در پیامی به"نخستین همایش بین‌المللی آمریکای لاتین؛ نقش و جایگاه آن در آینده نظام بین‌الملل" که منوچهر متکی آن را در مراسم افتتاحیه این همایش قرائت کرد، آورده است: نگاه ملت ما و ملت های پر تلاش آمریکای لاتین در استقلال جویی عدالت محوری و صلح طلبی مشترک است.

"تحولات سریع این منطقه که ناشی از بیداری و حضور متعهدانه ملت ها در صحنه های سیاسی اجتماعی و زمینه ساز برپایی دولت های مردمی است، فرصت های مناسبی را برای توسعه همکاری ها در عرصه های گوناگون و به عنوان مکمل یکدیگر در اختیار داده است."

احمدی نژاد تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آمریکای لاتین با تشریک مساعی و شناخت ظرفیت ها و توانمندی های متقابل می توانند گام های بیشتری در عرصه مناسبات دو جانبه و چند جانبه برداند.

رئیس جمهور، این همایش بین المللی را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده است در پرتو تلاش صاحب نظران و محققان شرکت کننده، تمامی زوایای پیدا و پنهان و راه های توسعه همکاری بر مبنای احترام متقابل و پیشرفت بر اساس عدالت، روشن شود و مسیر ملت ها برای رفاه و صلح و امنیت جهانی به خوبی پیموده گردد.

احمدی نژاد در پایان این پیام از دست اندر کاران این همایش بین المللی قدر دانی کرده است.