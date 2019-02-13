تجلیل جمعیت رهپویان از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از حضور حداکثری مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلیل کرد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: با لطف خدا و به برکت خون شهدا، مردم عزیزمان باشکوه ترین راهپیمایی ۲۲ بهمن را در چهل سالگی انقلاب اسلامی رقم زدند تا دهه پنجم از حیات پربرکت جمهوری اسلامی بانشاط و پرامید برای ما و لبریز از یاس و خشم برای دشمن آغاز شود. پشتیبانی قوی و پرصلابت مردم از انقلاب اسلامی در حالی همچون سالهای دهه اول انقلاب تداوم یافته که بیش از ۷۰درصد مردم هیچ خاطره ای از دوران پیروزی انقلاب ندارند؛ این انقلاب و نظام تا چنان جوانان مدافع حرم و تا چنین مردم مدافع وطنی دارد، ذره‌ای ترس از قدرت های پوشالی و رو به افول استکباری نخواهد داشت.

در ادامه این بیانیه ضمن اشاره به حضور حداکثری مردم افزوده است: این حماسه حضور حداکثری، هم سپاسگزاری از نعمت انقلاب اسلامی به درگاه خداوند متعال بود، هم لبیک بلند امت به امام انقلاب؛ هم تودهنی بزرگ به ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان بود، هم تشکر مردم و ابراز همراهی آنها با مسوولان دلسوز و متعهد؛ اما همزمان حجت را بر برخی مسوولان مردد و خسته تمام کرد که یا با سیل خروشان مردم همراه شوند و برای سربلندی ایران اسلامی بطور مضاعف تلاش کنند یا عرصه را به جوانان کاربلد انقلابی بسپارند.

در بند پایانی این بیانیه آمده است: دهه پنجم انقلاب، دهه ای است برای سرعت بخشیدن به اقدامات درست در آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی و کاستن و زدودن پیرایه ها از چهره جمهوری اسلامی؛ دهه ای است برای کار و کار و کار از یک طرف و شستن و التیام بخشیدن به زخمهای دشمن شادکن و زدودن فقر و فساد و تبعیض از سوی دیگر؛ باید عقب ماندگی در شاخص مهم عدالت اجتماعی را به سرعت جبران کنیم و برای تقویت سرمایه اجتماعی نظام و انقلاب همه بسیج شوند؛ انقلاب سوم در راه است.