اطلاع رسانی کاملی درباره ظرفیت های صنعت چاپ وجود ندارد

احمد رضا اعتماد مظاهری در گفتگو با مهر با بیان این مطب افزود : مشکلات صنعت چاپ درونی و بیرونی است . مشکلات بیرونی که از کنترل دست اندرکاران این حوزه خارج است اما مشکلات درونی با بررسی و پشتکار قابل رفع است . با تاکیدها و اصرارهایی که از سوی مدیران ارشد نظام برای فعال شدن بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی صورت می گیرد در بدنه بخش خصوصی هم باید انگیزه ای به وجود آید تا این موضوع را پیگیری کند .

مدیر چاپ تهران خاطرنشان کرد : یکی از کارهایی که می تواند این موضوع را به هدف نزدیک کند مقوله اطلاع رسانی است . در هیات مدیره جدید اتحادیه چاپخانه داران کمیته ای آموزشی تاسیس خواهیم کرد که وظیفه آموزش نیروی انسانی شاغل در این بخش را برعهده خواهد گرفت و در زمینه آموزش مدیران هم دوره های آموزشی تکمیلی را پیش بینی کرده ایم .

وی تصریح کرد : اگر آموزشگاه در این زمینه راه اندازی شود می توان انواع دوره های تخصصی را برقرار کرد. اگرچه دانشکده ای برای صنعت چاپ تاسیس شده است اما این دانشکده ها مدیر صنعت چاپ تربیت نمی کنند . در گام نخست باید مشکلات اتحادیه را با شفاف سازی روشن کنیم و این مسائل را به اطلاع صنعت چاپ و دست اندرکاران آن برسانیم . هم اکنون متاسفانه اتحادیه چاپخانه داران حتی یک کتابخانه تخصصی ندارد و این برای یک صنف فرهنگی یک نقطه منفی است .

اعتماد مظاهری گفت: هم اکنون در عصر ارتباطات به سر می بریم و لی اتحادیه ما که ارتباطات تنگاتنگی با این موضوع دارد هیچ گامی در این راستا بر نداشته و هنوز ارتباطات ما به شکل سنتی صورت می گیرد . این اتحادیه حتی یک پایگاه اینترنتی ندارد و بعید می دانم که حتی یک نشانی الکترونیکی هم داشته باشد .