ساخت حسگر شناسایی کننده سرطان ریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فناوری جدید تصویری که شامل یک سری از نقاط 36 تایی است، سرطان ریه را دقیقا در سه فرد از چهار بیمار مبتلا به این سرطان نشان می دهد.

این سیستم که در حقیقت یک حسگر کوچک است، کمی بزرگتر از یک سکه بوده و ارزان بودن آن مزیت عمده آن محسوب می شود.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، پزشکان کلینیک کلیولند در آمریکا گفتند که استفاده آسان از این حسگر شناسایی کننده کار را برایشان بسیار راحت تر از گذشته کرده است.

به گفته آنها با استفاده از چنین تکنیکی شیوه های شناسایی سرطان و در ادامه نجات جان مبتلایان را متحول خواهد کرد.

دانشمندان سال هاست دریافته اند که ساختار شیمیایی تنفس افراد به هنگام قرار گرفتن در آستانه ابتلا به سرطان ریه دچار تغییراتی می شود.

دانشمندان برای اثبات این نظریه نشان داده اند که سگ ها با برخورداری از حس قوی بویایی می توانند تنفس سالم را در بیماران سرطان ریه و افراد سالم تشخیص دهند.