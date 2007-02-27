جلال در "محکومین بهشت" شخصیتی خاکستری دارد

مهدی میامی در خصوص حضور خود در ساخته حجت اله سیفی به خبرنگار مهر گفت: "وقتی فیلمنامه "محکومین بهشت" را خواندم به علت اجتماعی بودن کار و اینکه مشکل بزرگ نسل جوان امروز را مطرح می کند، در فیلم حضور یافتم و در طول کار سعی کردم با توجه به برداشتم از نقش جلال شخصیتی قابل باور خلق کنم."



وی در خصوص ویژگی نقش جلال اظهار داشت: "اصولاً با هر نقشی که به من پیشنهاد می شود، خاکستری برخورد می کنم. یعنی شخصیت مورد نظر را به گونه ای ارائه می دهم که وجوه انسانی نقش برای مخاطب قابل شناسایی باشد. "جلال" نیز به نوعی همین ویژگی های رفتاری و فکری را دارد. جلال ابتدا قصد کمک به پونه و شبنم را داشت و به آنها کار و جای خواب داد، اما در ادامه وسوسه های نفسانی او را وادار کرد به فکر تعرض به دو دختر برآید."



این بازیگر تاکید کرد: "به طور کلی این فیلم برای آگاه کردن و اطلاع رسانی به خانواده ها و دختران جوان در خصوص پیامدهای فرار از خانه است. فرارهایی که علت و ریشه اصلی آنها بافت خانواده هاست. به این شکل که شرایطی را فراهم می کنند تا دختران جوان ناخواسته در موقعیت دور شدن از خانه و گرفتاری در جامعه قرار بگیرند. عدم ارتباط درست پدر و مادر با فرزندانشان به طور قطع چنین پیامدهایی را به دنبال دارد."



میامی در خصوص کار با بازیگرانی که تجربه حرفه ای در عرصه بازیگری ندارند، اظهار داشت: "در فیلم "بچه های ابدی" به کارگردانی پوران درخشنده نیز تجربه کار با کودکان و نوجوانان را داشتم و آنجا نیز تلاش می کردم به نوعی خودم را در مسیر آنها قرار دهم. البته هر فیلم شرایط خاص خودش را دارد و یک بازیگر حرفه ای باید بتواند با چنین بازیگرانی ارتباط درست برقرار کند."



این بازیگر در خصوص ایفا نقش های منفی در فیلم های "مخمصه" و "بچه های ابدی" گفت: "مهم نحوه برخورد بازیگر با نقش است. اصولا نقش های منفی و سیاه بیشتر دیده می شوند و در کانون توجه مخاطب قرار می گیرند. البته امسال در فیلم "ایستگاه بهشت" نیز حضور داشتم که در آنجا نقشی مثبت ایفا کردم. ولی باید تاکید کنم یک بازیگر حرفه ای باید توانایی اجرای هر گونه نقشی را داشته باشد."