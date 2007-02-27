به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد ستاری فر در همایش سند چشم‌انداز 20 ساله و لایحه بودجه 86، با اشاره به نقش اساسی بودجه نفت در دولتی که به نفت وابسته است، گفت : در چنین حاکمیتی، دولت خود را بی‌نیاز از مردم می‌بیند و عمده هزینه‌های دولت به نفت وابسته می‌باشد.



وی افزود: یک چنین دولتی مطمئناً بر روی ناکارآمدی احزاب، رسانه‌ها، دموکراسی، مردم، نهادهای مدنی و... تاثیر بسزایی می‌گذارد و این در صورتی است که در تمام جهان دولت به مردم محتاج است و به همین دلیل جامعه پیشرفت می‌کند.



ستاری فر با اشاره به اعتبارات هزینه‌های جاری 22 هزار میلیارد تومانی دولت خاتمی در سال83 ، یادآور شد: دولت اصلاحات خاتمی توانست با این مبلغ به‌خوبی از پس هزینه‌های جاری برآید به‌طوری‌که بدهی هم بالا نیامد. اما ناگهان این بودجه در سال 84 به مبلغ 31 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش و در سال 85 نیز به 40 هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد.



رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خاطرنشان کرد: دولت باید وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کم کند اما متاسفانه این مسئله برعکس شده است. وی اضافه کرد: درآمد دولت باید به‌طور واقعی به سوی مالیات سوق داده شود.



ستاری فر با انتقاد از رشد کم درآمدهای مالیاتی دولت، متذکر شد: دولت باید جهت بالا بردن درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت تمام تلاش خود را کند.



وی با اشاره به سند چشم‌انداز توسعه افزود: نفت سرمایه‌ای ملی و مشاعی است و دولت باید تلاش کند تا این سرمایه زیرزمینی را به یک ثروت مشاعی در دست مردم تبدیل کند.



ستاری فر تصریح کرد: خاتمی در دولت اصلاحات همواره بر شفاف‌سازی بودجه تاکید می‌کرد، اما متاسفانه دوباره به عقب بازگشتیم، چراکه دولت با سیاست‌های این چنینی عرصه را برمدیران تنگ و اجازه فعالیت‌های شفاف را از مدیران گرفته می‌کند.



وی افزود: سیاست‌های جدید لایحه بودجه 86 با اصل 44 مغایرت دارد، چراکه دوهدف اصل 44 پیرامون ایجاد فضای کسب‌وکار آزاد و کاهش مالکیت در صنایع بزرگ تعریف شده است.



وی با انتقاد ازاین موضوع گفت : مغایرت، تضاد و تعارض با اهداف چشم‌انداز وبرنامه دولت به‌وضوح مشاهده می‌شود و اینجاست که دولت باید یا اصل 44 را تغییر دهد یا برخلاف این اصل قدم بر ندارد.



این اقتصاد دان یادآور شد: بودجه تعاریف متفاوتی دارد اما تعریف کلی بودجه، دخل ‌و‌خرج دولت است. در حالی که در ادبیات حقوقی و از منظر حاکمیت به مجموعه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و ... که دولت با آن مواجه است، بودجه گفته می‌شود.



وی تصریح کرد: بودجه آئینه اندیشه، تفکر، قانون، قانونمندی و سازمان حاکمیت بر مردم یک کشور است و در راستای تحقق سیاست‌‌های بودجه یک پیوند همه‌جانبه لازم است. وی یادآور شد: ایران باید همواره انسجام و انتظام خود را در مسایل اقتصادی تقویت کند و با یک رشد پایدار کاری کند که تمام اقوام و ادیان از ایرانی‌ بودن خود افتخار کنند.



ستاری فر خاطرنشان کرد: برنامه بر این است که سند توسعه هر استان با رویکرد ملی و در وهله بعد، از تلفیق 30 سند استانی، سند توسعه ملی با رویکرد جهانی تنظیم شود و وظیفه اصلی دوست این است که نسبت به عملی کردن این چشم‌انداز اقدام کند.



وی نقش ساختار وکارکرد بودجه در راستای پیشبرد اهداف نظام را مهم دانست و تصریح کرد: در دولت اصلاحات هدف این بود که روندهای منفی وکاهنده نظام بودجه اصلاح شود و این مهم تا 50 درصد پیشرفت کرد اما در دولت نهم اصلاح روندهای منفی متوقف شد، چراکه این بودجه‌ها را در چارچوب سند چشم‌انداز عملی نساخت.



وی با انتقاد از وعده‌هایی که رئیس جمهور در سفرهای استانی می‌دهد، گفت : احمدی نژاد تاکنون قول ساخت 500 مکان ورزشی و بیش از 200 ورزشگاه را به مردم مناطق مختلف داده است، در صورتی‌که اقدامات فوق در چارچوب لایحه بودجه 86 متغایر با سیاست‌های سند چشم‌انداز توسعه است.

وی تصریح کرد: خطای مداخله و خطای غفلت در 60 ساله گذشته باعث شده است که دولت ایران به نفت نیازمند باشد.



ستاری فردربخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت نهم، اولین دولتی است که در 99 درصد از جلسات همیشه از هزینه سخن گفته می‌شود و دولت منابع توجیهی برای به‌دست آوردن این هزینه‌ها را در نظر گرفته است.



رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پایان سخنان خود هشدار داد: عدم تحقق درآمدهای امسال دولت در حال شکل‌گیری است و این را می‌توان از عدم فروش 740 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی که قرار بود تا پایان امسال به فروش برسد، دریافت.



انتقاد از بودجه 86

در ادامه غلامرضا تاجگردون معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن انتقاد از لایحه بودجه سال 86، گفت: بودجه تعریف شده دیگر درست‌شدنی نیست، چراکه در بودجه 86 اتفاقی که نباید می‌افتاد، رخ داد و این اتفاقات نشات گرفته از بودجه سال قبل است چراکه دولت به فکر بودجه‌های سال‌های آینده نیست.



معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دولت نباید با خرج کردن پول احساس رضایت بیشتری کند، چراکه خرج پول و در نتیجه افزایش مطالبات مردم هیچگاه مثبت نیست.



وی افزود: در سیاست‌های غلط اقتصاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بی‌تقصیر نیست. غفلت این مجمع باعث شد که به هر دلیلی جلوی انحراف از چشم‌انداز نظام گرفته نشود.



معاون سازمان برنامه‌ریزی دولت اطلاحات گفت: ما مخالف نیستیم و به دنبال این هستیم که با نقد دلسوزانه جلو انحرافات جدی را بگیریم.