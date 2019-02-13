سرپرست جدید سازمان صنعت معدن و تجارت اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل ظهر چهارشنبه در سالن همایش اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

با برگزاری این مراسم از زحمات سید حامد عاملی رئیس پیشین سازمان قدردانی شده و رامین صادقی به عنوان سرپرست جدید سازمان صمت اردبیل منصوب گردید.

حکم انتصاب سرپرست جدید این سازمان در اردبیل توسط عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و معاون وزیر اعطا شد.

ایجاد تحول مناسب در صادرات استان اردبیل

معاون استاندار اردبیل در این مراسم تصریح کرد: افزایش ۹۹ درصدی ارزش ریالی صادرات و ۱۱۱ درصدی ارزش وزنی محصولات مربوط از ابتدای سال جاری نشان دهنده تحول مناسب درصادرات استان است.

عباس کریمی یادآور شد: یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت توجه به رفع مشکلات بیکاری و سرمایه‌گذاری بوده و برای رسیدن به این اصل نباید از حوزه صادرات و تجارت محصولات تولیدی استان غفلت کرد.

به گفته وی دستیابی به رهنمودها و اهداف تبیین شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند توسعه اقتصادی و متوازن بوده و با همدلی و تلاش مسئولان استانی در این خصوص می‌توان گام‌های ارزنده‌ای برداشت.

کریمی به موقعیت خاص جغرافیایی استان اردبیل که به عنوان دروازه ورود به کشورهای همسایه حوزه قفقاز محسوب می‌شود اشاره کرد و افزود: ایجاد ۱۶ ناحیه صنعتی در استان که در حال طی کردن مراحل نهایی خود است زمینه ساز ایجاد تحول بزرگی در منطقه شده و با بهره مندی مناسب از این امکان می‌توان شکوفایی اقتصادی و صنعتی استان را شاهد شد.