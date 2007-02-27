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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۷

/در پی استعفای قلعه نویی و نظری جویباری/

پورحیدری مشاور عالی مدیرعامل و حاجیلو سرپرست تیم فوتبال استقلال شدند

پورحیدری مشاور عالی مدیرعامل و حاجیلو سرپرست تیم فوتبال استقلال شدند

مدیرعامل باشگاه استقلال در اولین اقدام خود پس از استعفای امیر قلعه نویی و علی نظری جویباری منصور پورحیدری و اصغر حاجیلو را به ترتیب به عنوان مشاور عالی و سرپرست تیم فوتبال این باشگاه برگزید.

به گزارش خبرنگارمهر، درپی استعفای رییس سازمان فوتبال و سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران مقداد نجف نژاد مدیرعامل این باشگاه منصور پورحیدری را به عنوان مشاور عالی خود در زمینه فنی انتخاب کرد و اصغرحاجیلو را جانشین علی نظری جویباری کرد.

اصغر حاجیلو که در فصل 83-82 سرپرست تیم فوتبال استقلال بوده، شب گذشته در نشست هیات مدیره باشگاه استقلال با توافق مدیران باشگاه به عنوان سرپرست جدید جانشین علی نظری جویباری شد و از امروز رسما فعالیت خود را در این تیم آغاز می کند.

همچین مذاکرالت ابتدایی بین منصور پورحیدری و مقداد نجف نژاد انجام شده و حکم مشاورعالی مدیرعامل باشگاه استقلال امروز به نام سرمربی اسبق آبی پوشان صادر می شود.

حسن روشن نیز از سوی مدیرعامل باشگاه به عنوان مدیر تیم های پایه برگزیده شد و بزودی حکم خود را دریافت خواهد کرد.

کد مطلب 454137

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