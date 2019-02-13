اثر مشترک ایران و سوریه در سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر چهارشنبه ۲۴ بهمن یک نمایش در قالب تئاتر ملل روی صحنه میرود. نمایش «خورشید از حلب طلوع میکند» ساعت ۲۰ طی یک نوبت در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا خواهد شد.
این نمایش حاصل همکاری سوریه و ایران، به نویسندگی ابوباسم حیادار و کارگردانی کوروش زارعی در قالب سه بخش «تئاتر ملل»، «مسابقه تئاتر بینالملل» و «چهل سالگی انقلاب اسلامی» اجرا میشود.
در خلاصه داستان «خورشید از حلب طلوع میکند» آمده است: داعش به بهانه تحریف دین پیامبر اسلام و تاسیس دولت امت اسلامی، دست به تبیین تفکر متحجرانه خود میزند و برای رسیدن به این هدف، ابتدا به عراق و سوریه حمله میکند. آنچه که اکنون اتفاق میافتد، همان است که در سال ۶۱ هجری قمری در صحرای کربلا، یزیدیان با حسینابنعلی فرزند رسول خدا و اهل بیتش کردند.
از سوی دیگر نمایش «چیدمان (گذرگاه)» به نویسندگی و کارگردانی پیریودلوسکی که قرار بود از سومین روزِ جشنوارهی سی و هفتم تا جمعه سوم اسفند هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در قالب بخش «تئاتر ملل» در تماشاخانهی عباس جوانمرد خانه تئاتر واقع در خیابان سمیه میزبان علاقهمندان باشد به دلیل مشکلات فنی در روز چهارشنبه ۲۴ بهمن اجرا نمی شود.
سی و هفتمین جشنوارهی بینالمللی تئاتر فجر از ۲۲ بهمن تا چهارم اسفند به دبیری نادر برهانیمرند در جریان است.
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