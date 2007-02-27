مخالفت اکثر آمریکایی ها با استراتژی جدید بوش در عراق / حمایت53 درصدی از تعیین ضرب الاجل برای عقب نشینی

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست و شبکه ای بی سی نشان داد که اکثر مردم آمریکا از تعیین ضرب الاجل برای عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق و همچنین قرار دادن شرایط جدید در ارتش که می تواند تعداد پرسنل آمریکایی را کاهش دهد، حمایت می کنند.

در این نظرسنجی ثابت شد که مخالفت با استراتژی جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام 21 هزار و 500 نیروی کمکی آمریکا به عراق تا حد زیادی وجود دارد. دو سوم آمریکایی ها با این استراتژی مخالف بودند و 56 درصد گفتند که به شدت این استراتژی را رد می کنند.

این نظرسنجی نشان داد که 53 درصد از آمریکایی ها خواهان تعیین ضرب الاجلی برای عقب نشینی نظامیان خود هستند. در بین این افراد 24 درصد گفتند که آنها می خواهند نظامیان آمریکایی ظرف شش ماه از عراق خارج شوند و 21 درصد هم خواستارتکمیل این عقب نشینی به مدت یک سال شدند.

این اولین باری است که در نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی این نتایج درباره عقب نشینی نظامیان آمریکایی ثبت شده است.

در این نظرسنجی، محبوبیت بوش نیز در حدود 36 درصد برآورد شد که 62 درصد از عملکرد وی رضایت نداشتند و 49 درصد گفتند که به شدت با آن مخالفند. درباره عملکرد وی درباره عراق هم، تنها 31 درصد از آن حمایت کردند و 67 درصد از آن رضایت نداشتند.

از سوی دیگر، چندی پیش نیز نظرسنجی نشریه نیوزویک نشان داده بود که محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا پس از سخنرانی سالیانه وی در کنگره به کمترین میزان خود از زمان آغاز ریاست جمهوری رسیده است.