موانع سرمایه گذاری در حوزه گردشگری باید حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی پورمحمدی امروز در نخستین همایش توسعه گردشگری روستایی و عشایر که در سالن وزارت کشور برگزار شد ، گفت: ایران از جهت دارا بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی دارای ویژگی های ممتازی است و به طور میانگین در ایران 50 درجه اختلاف دمای هوا داریم.

وزیر کشور افزود: امکانات ساحلی آب های گرم مناطق روستایی جنگل ها مراتع و دشت ها ابنیه تاریخی و... از جمله جاذبه های تاریخی و تمدنی کشورمان محسوب می شود که هر یک به نوع خود در جذب گردشگران بسیار موثر هستند.

وی افزود: بناهای مهم تاریخی ایران مربوط به هزاران سال پیش است و هر کدام در نوع خود نشان دهنده معماری و فرهنگ و تمدن غنی کشور است.

وزیر کشور همچنین به بارگاه امام رضا (ع) اشاره کرد و گفت: بی شک بزرگ ترین مجموعه تاریخی ، هنری و فرهنگی و ارزشهای مختلف در بارگاه بلند مربته و ملکوتی حضرت امام رضا (ع) مشاهده می شود که به دلیل شرایط خاص و آداب مذهبی اجازه ورود هر گردشگری را به کشور نمی دهیم و تنها افرادی می توانند وارد شوند که به این ویژگی ها و آداب و رسوم کشور ما احترام و به آن عمل کنند.

وی افزود: بارگاه رضوی یکی از مجموعه های تاریخی و دیدنی برای جهان است که به صورت مشخص بیش از هزار سال آثار فرهنگی و هنری را در حرم مطهر می بینیم.

پورمحمدی گفت: تاریخ و تمدن ما سرمایه عظیم کشور محسوب می شود که همه وظیفه داریم نسبت به حفظ و نگهداری شناسنامه تاریخ و تمدن خود بکوشیم و چنانچه شناسنامه تاریخی خود را از دست دهیم بی هویت خواهیم شد و اگر بخواهیم به عنوان یک ملت با پیشینه تاریخی و تمدنی تاثیر گذار در جایگاه والایی قرار بگیریم باید به شناسنامه تاریخی خود به صورت دقیق توجه کنیم.

وی در خصوص حفظ آثار تاریخی کشور گفت: در مورد آثار تاریخی کشورمان مانند جهان نمای اصفهان ، قبل از اینکه منتظر تذکر یونسکو باشیم نباید اجازه دهیم هیچ اقدامی میراث تاریخی ما را تحت شعاع و تحت تاثیر قرار دهد و در ساخت و سازهای اطراف آثار تاریخی دقت لازم را داشته باشیم.

پورمحمدی گفت: براساس قانون ، تا کنون 18 هزار دهیاری در سراسر کشور تشکیل شده که هر یک از این روستاها بیش از 20 خانوار جمعیت دارند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه یک میلیارد و 800 میلیون تومان برای شناسایی روستاهای گردشگری اختصاص یافته است ، گفت: سال گذشته 52 منطقه به عنوان روستاهای گردشگری شناسایی شد و امسال نیز 90 روستای گردشگری شناسایی و ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه هدف اول گردشگری باید گردشگری مردم ایران باشد گفت: بر همین اساس باید برنامه ریزی و اطلاع رسانی لازم را در خصوص شناسایی جاذبه ها و معرفی مکان تاریخی برای مردم ایران انجام دهیم و پس از آن به فکر جذب گردشگران خارجی باشیم.

به گفته پورمحمدی ، در ایام نوروز 85 ، 30 میلیون سفر در کشور انجام شد و به طور متوسط سالانه 100 میلیون سفر در کشور داریم که از این میان 18 میلیون گردشگر برای مشهد مقدس ، 10 میلیون استان اصفهان و 8 میلیون نیز به شیراز سفر می کنند.

وزیر کشور افزود: باید بستر جذب گردشگران خارجی در دو بخش جاذبه های طبیعی و همچنین تاریخی و فرهنگی کشور آماده شود البته این فضا باید با حفظ هویت فرهنگی ، اخلاقی و دینی و همچنین اعتقادات کشورمان برای گردشگران خارجی فراهم شود.

وی افزود: بیش از یک میلیارد سفر گردشگران مسلمان در جهان داریم و بر این اساس با ایجاد امکانات و توسعه زیرساخت های کشور و همچنین تسهیل ورود گردشگران می توانیم شرایطی را فراهم کنیم تا درصد قابل توجهی از گردشگران جهان به ایران سفر کنند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه بستر سازی و توسعه زیرساخت های گردشگری باید بر اساس مشارکت مردمی و حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شود ، گفت: باید راه را برای سرمایه گذاری هموار کنیم و ما به سمت آنها برای جذب سرمایه برویم و از آنها تقاضا کنیم که در حوزه گردشگری سرمایه گذاری کنند و در این راه مشکلاتی که سر راهشان وجود دارد ، برطرف کنیم.

به اعتقاد وی ، نباید با مانع تراشی بر سر راه سرمایه گذاران در این بخش ، راه را برای حضور فعال آنان سخت و دشوار کنیم.

وزیر کشور در پایان یادآور شد: در سال جاری ، 116 درصد بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاریها برای توسعه روستاهای کشور افزایش داشته است.