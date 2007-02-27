خطر بزرگی لبنان را تهدید می کند / همه گروهها باید در دولت مشارکت داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم،"پیر دکاش" تاکید کرد: تاریخ لبنان نشان می دهد که از زمان استقلال تاکنون لبنان براساس توافق همه جانبه اداره شده و هیچ جریانی نمی تواند بر مبنای اصل غالب و مغلوب زمام امور لبنان را به دست گیرد.



وی خاطرنشان کرد : نظام دموکراتیک و توافقی لبنان که 18طایفه در آن نقش آفرینی می کنند با نظام های دیگر جهان متفاوت است وهمه طوایف و گروه ها باید در دولت مشارکت داشته باشند.



عضو مجلس لبنان، مشکل بزرگ این کشور را "بی اعتمادی گروه های سیاسی به یکدیگر " دانست و گفت : این بی اعتمادی هزینه زیادی را به ملت لبنان تحمیل کرده است.



دکاش تاکید کرد : مواضع تند و سرسختانه برخی گروه های سیاسی به نفع ملت لبنان نیست و به بحران های خطرناک در لبنان منجر می شود.



وی در ادامه این گفتگو، از گروههای سیاسی لبنانی که خواستار تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد هستند، به شدت انتقاد کرد.



عضو مجلس لبنان تصریح کرد:اگر لبنان مشمول فصل هفتم قرار گیرد؛ دیگر دستگاه قضایی آن نخواهد توانست نقشی را در کشور ایفا کند و لبنان در معرض سلطه خارجی قرار خواهد گرفت.



دکاش همچنین گفت : کسانی که برای شکست ابتکارعمل های دبیرکل اتحادیه عرب وعربستان سعودی وایران برای برقراری صلح بین گروه های سیاسی لبنانی اقدام می کنند، منافعی در بی ثباتی لبنان دارند.



وی همچنین از قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد که سبب استقرار 18 هزار نظامی خارجی در جنوب لبنان و استقرار ناوشکن ها و ناوچه های بیگانگان در آبهای منطقه ای لبنان برای خلع سلاح حزب الله شده است، انتقاد کرد.



عضو مجلس لبنان اظهار داشت: سلاح مقاومت مسئله ای داخلی است و کشورهای خارجی باید ملت لبنان را به حال خود رها کنند تا خودشان مشکلات داخلی را حل وفصل کنند.



دکاش تاکید کرد:هدف ازجنگ اخیر اسرائیل علیه لبنان ازبین بردن ساختار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی آن و فراهم کردن زمینه تحمیل طرح به اصلاح خاورمیانه جدید آمریکا در منطقه برای تامین منافع تل آویو بود.

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