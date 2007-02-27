دکتر حسین الله کرم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل آخرین وضعیت پرونده هسته ای کشورمان گفت: تاکتیک آمریکا این است که در شرایط فعلی ، یک فشار ظاهری برای صدور قطعنامه جدید بیاورد، اما این فشار یک فشار واقعی برخاسته از تحلیل های استراتژیک نخواهد بود و در حقیقت یک ژست خواهد بود.

وی افزود: کمیته های تحریم که در قطعنامه 1737 پیش بینی شده است می تواند تحریم های مورد نظر آمریکا و اصولا زمینه برای فشارهای سخت افزاری به ایران را انجام و آماده کند.

الله کرم تصریح کرد: یکی از کارهایی که آمریکایی ها در مقطع فعلی به دنبال آن هستند، گسترش تحریم های مالی از صنایع موشکی و هسته ای به کل صنایع تسلیحاتی و فلج کردن سامانه های دفاعی ایران است.

آمریکایی ها تحریم هایی را با هدف ایجاد تغییرات اجتماعی در ایران را مدنظر قرار خواهند داد که بارزترین آن اخلال در فروش بنزین به ایران با قصد فروپاشی اجتماعی کشور است که البته اگر ما با هوشمندی برخورد کنیم، از این تهدید می توانیم فرصت ایجاد کنیم و نظام حمل و نقل عمومی و ناوگان عمومی کشور را ساماندهی اساسی کنیم

این کارشناس مسائل استراتژیک با اشاره به اینکه تلاش آمریکا برای برقراری تحریم های صرفا اقتصادی باقی نخواهد ماند، خاطر نشان کرد: آنها تحریم هایی را با هدف ایجاد تغییرات اجتماعی در ایران را مدنظر قرار خواهند داد که بارزترین آن اخلال در فروش بنزین به ایران با قصد فروپاشی اجتماعی کشور است که البته اگر ما با هوشمندی برخورد کنیم، از این تهدید می توانیم فرصت ایجاد کنیم و نظام حمل و نقل عمومی و ناوگان عمومی کشور را ساماندهی اساسی کنیم.

الله کرم افزود: ایران می تواند بر تحریم ها فائق آید البته اگر این تحریم ها به سمت تحریم کامل نفتی ایران پیش برود، خطر آن بسیار جدی تر خواهد شد واما باید هوشمندی و تدبیر لازم در این زمینه را در نظر بگیریم تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

وی با اشاره به شرایط فعلی تقابل بین ایران و آمریکا تاکید کرد: آمریکا به سمت گسترش تحرکات جنگ روانی علیه ایران در سطح منطقه پیش خواهد رفت و زمینه این تحرکات هم در خلیج فارس است، یعنی آمریکایی ها به مرور به سمت کنترل ناوگان دریایی ورودی و خروجی از ایران می روند و کنترل های شدیدی را بر ناوگان ایران اعمال خواهند کرد که البته این از ضربات نظامی خطرناک تر است.

الله کرم توضیح داد: آمریکا می خواهد ایران را عصبانی و وادار به انجام یک خطای استراتژیک بزرگ، یعنی "درگیری های اولیه" کند، گسترش جنگ روانی فعلی و حنی ضربات کوچک مثل حادثه "اربیل" خطر فعلی برای ایران است.

این کارشناس مسائل استراتژیک در پایان این گفتگو تصریح کرد: آمریکایی ها در شرایط فعلی از پارامترهای مختلفی برای فشار به ایران استفاده می کنند و به نظر می رسد رویکرد آمریکایی ها، جنجال بر سر مساله سپاه قدس باشد که البته در هفته های اخیر این حرکت را هم انجام دادند.