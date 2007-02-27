کمبود بودجه قوه قضائیه دلیل منطقی برای اطاله دادرسی نیست

سید محمد جعفر سادات موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمبود نیروی انسانی و بودجه قوه قضائیه را قبول داریم اما این امر نمی تواند دلیل منطقی در برابر مشکلات موجود در قوه قضائیه باشد.

وی با انتقاد از تشدید اطاله دادرسی در روند رسیدگی به پرونده ها ، افزود: پرونده ها در مدت های طولانی در محاکم و دادگاهها مورد رسیدگی قرار می گیرد و این باعث نارضایتی مردم از دستگاه قضائی شده است.

موسوی در ارتباط با سیر رسیدگی طولانی پرونده شهرام جزایری گفت: این پرونده می بایست بسیار پیش از این به صدور رای می انجامید و مشخص نیست چرا 5 سال زمان برای رسیدگی به این پرونده صرف شده است.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی باید به دنبال فکر اساسی و اصولی برای حل مشکلات به خصوص در ارتباط با معضل اطاله دادرسی باشد تا اعتماد مردم نسبت به این دستگاه ضعیف نگردد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: هر نوع قصور و کاستی را نمی توان به بودجه ارتباط داد و تعجب آور است که حتی در ارتباط با پرونده شهرام جزایری نیز مشکل کمبود بودجه از سوی مسئولان قوه قضائیه مطرح شد و جای سئوال است حفاظت از تشکیلات دفتر ریاست قوه قضائیه نیز متاثر از کسری بودجه است.