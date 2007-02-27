46 حریق و حادثه در تهران بزرگ رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در جریان 31 مورد آتش سوزی 15 مورد حادثه مختلف 2 نفر زخمی شده و بالغ بر 214 میلیون ریال خسارت مالی به بار آمد.

در آتش سوزی های این مدت 13 وسیله نقلیه ، 6 نقطه از معابر شهری ، 5 منزل مسکونی ، 4 کارگاه، یک مغازه و چندین مکان دیگر طعمه شعله های آتش شده و خساراتی به آنها وارد شد.

بنابراین گزارش ، ماموران آتش نشانی علاوه بر اطفای این حریق ها، امدادرسانی حوادث گوناگون از جمله 5 حادثه محبوس شدن افراد در داخل اماکن، 4 حادثه آبگرفتگی، 3 حادثه آسانسور، یک تصادف رانندگی و یک حادثه ریزش ساختمان را بر عهده گرفته و موفق شدند 9 تن از شهروندان حادثه دیده ی تهرانی را نجات دهند.

به این ترتیب ، طی 24 ساعت گذشته 346 تن از نیروهای آتش نشانی پایتخت با به کارگیری 120 دستگاه خودروی ایمنی و آتش نشانی به مدت 22 ساعت عملیات امدادی و اطفایی انجام دادند.