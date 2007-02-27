ثبت نام ناشران داخلی 12 اسفند آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و مطابق جدول زمان بندی ثبت نام ناشران داخلی، ناشرانی که حرف اول آنها با (آ، الف، ب) شروع می شود در روز 12 اسفند، از حرف (پ تا ذ) روز 13، حروف (ر تا ظ) در تاریخ 14، حروف (ع تا ل) در روز 15 و ناشرانی که حرف اول نام آنها با (م تا ی) آغاز می شود در روز 16 اسفند ثبت نام خواهند کرد.

ناشران دانشگاهی، آموزشی و کمک آموزشی و کودک و نوجوان نیز روز 17 همین ماه ثبت نام خواهند کرد. ترتیب الفبایی فوق با توجه به نام مندرج در پروانه نشر کلیه ناشران اعم از دولتی و غیردولتی، موسسات، شرکت ها و مراکز فرهنگی است.

ناشران تهرانی می بایست به نشانی خیابان انقلاب، بین فلسطین و صبای جنوبی، موسسه نمایشگاه های فرهنگی کشور و ناشران شهرستانی نیز به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خود مراجعه کنند.

زمان مراجعه و دریافت فرم های ثبت نام از 10 اسفند اعلام شده و ناشران شهرستانی می توانند از 13 تا 18 اسفند به موسسه نمایشگاه های فرهنگی مراجعه یا فرم های تکمیل شده را از طریق پست سفارشی به نشانی این موسسه ارسال کنند.