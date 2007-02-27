باید بازی با پرسپولیس را فراموش کنیم/ در فینال جام حذفی هم آنها را شکست می دهیم

سرپرست تیم فوتبال پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به این مساله که هدف مسئولین باشگاه پیکان از ابتدای فصل به میدان فرستادن تیمی متحول شده بود، ادامه داد: با حمایت مدیرعامل، زحمات کادرفنی و تلاش بازیکنان امروز این اتفاق افتاد. پیکان در گذشته محکوم به ضد فوتبال و ارائه بازی دفاعی بود اما امروز حتی اگر از حریف بزرگی مثل پرسپولیس هم پیش بیافتد بازهم برنامه های هجومی در دستور کار بازیکنان قرار می گیرد.

خوش نظر همچنین اظهار داشت: بازی با پرسپولیس تمام شد و باید آن پیروزی را فراموش کنیم. ضمن اینکه نباید اجازه دهیم سم مهلک غرور در بین بازیکنان رسوخ کند تا با قدرت در مسابقات بعدی به میدان برویم.

سرپرست تیم فوتبال پیکان در پایان در مورد احتمال دیدار مجدد پیکان و پرسپولیس در فینال جام حذفی گفت: در آن بازی هم با قدرت به میدان می رویم تا باردیگر این تیم را شکست دهیم . البته ابتدا باید به دو بازی سخت خود برابر استقلال اهواز و صباباتری فکر کنیم و با پیروزی در این دیدار به فینال جام حذفی راه یابیم. ضمن اینکه آنها هم دوبازی سخت برابر برق تهران و سپاهان پیش رو دارند.