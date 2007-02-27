ارتش آمریکا توان وارد شدن به جنگ جدیدی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازآسوشیتد پرس، ژنرال پیتر پیس، رئیس ستاد مشترک آمریکا، صبح امروز با ارائه گزارشی به کنگره آمریکا اعلام کرد که در حال حاضر نظامیان ما در افغانستان و عراق درگیر هستند و به هیچ وجه آمادگی و توان لازم برای آغاز یک جنگ دیگر را ندارند.

گزارش پیتر پیس محرمانه بوده، اما یکی از مقامهای ارشد وزارت دفاع آمریکا که خواست نامش فاش نشود؛ این خبر را اعلام کرد و گفت: بر اساس نظر کارشناسان نظامی پنتاگون، آماده کردن ارتش آمریکا برای انجام یک جنگ جدید سالها طول می کشد.

گزارش رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درحالی به کنگره این کشورارائه می شود که بوش دراستراتژی جدید خوددرقبال عراق قصد اعزام بیش از20 هزارنیروی جدید به عراق را داشته وازسوی دیگربه منظور تشدید مبارزه با طالبان درنظر دارد نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام کند.

از سوی دیگر این گزارش می تواند عکس العملی منفی به سخنان دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر احتمال حمله نظامی به ایران باشد.

در همین رابطه چندی پیش نیز برخی از فرماندهان ارتش آمریکا تهدید کرده بودند که در صورت حمله به ایران از سمت خود استعفا می دهند.

به نظر می رسد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هماهنگی چندانی با دولت این کشور ندارد، زیرا با وجود اتهامات مکرر کاخ سفید علیه ایران مبنی بردخالت در امور عراق و ارسال تجهیزات نظامی از سوی تهران به شورشیان عراقی، پیس چندی پیش اعلام کرده بود که هیچ اطلاعات و مدرکی در این زمینه که تهران سلاحهای مرگبار به عراق ارسال می کند، وجود ندارد.

چنی اخیرا دراظهاراتی خصمانه علیه ایران اعلام کرد: برای متوقف کردن فعالیت هسته ای ایران ازهرگزینه ای استفاده می کنیم.

معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: تحمل ایران هسته ای به هیچ وجه برای ما خوشایند نبوده و آمریکا از هر اهرمی برای متوقف کردن ایران استفاده می کند.

چنی، احتمال حمله نظامی علیه ایران را رد نکرد و گفت : هیچ گزینه ای از روی میز حذف نشده و در تلاشیم به هر طریق ممکن از فعالیت هسته ای ایران جلوگیری کنیم . ما نیازمند آن هستیم تا تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای انجام داده و از این نکته مطمئن شویم که تهران توان دستیابی به سلاح هسته ای را ندارد.

ازسوی دیگر، با وجود اصراردولت بوش مبنی بر اینکه هیچ طرحی برای جنگ با ایران وجود ندارد، اما مجله نیویورکر گزارش داد که در پنتاگون تیمی برای طراحی حمله به ایران و بمباران آن تشکیل شده است.