بوش به دموکراتها درباره محدود کردن هزینه های جنگ عراق هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"جرج بوش" گفت که با هرگونه تلاش دموکراتها برای استفاده از بحث در زمینه هزینه های جنگ در جهت محدود کردن استراتژی خود مبنی بر افزایش سطح نظامیان آمریکایی در عراق مقابله خواهد کرد.

وی که در جمع فرمانداران ایالتهای آمریکا در کاخ سفید سخن می گفت، تصریح کرد: یک " بحث سالم" را درباره عراق انتظار دارد، اما نگران هر گونه اقدام کنگره برای محدود کردن هزینه های جنگی است.

بوش خاطر نشان کرد: به شدت از بودجه هایی که به کنگره فرستاده دفاع می کند تا این اطمینان را برای نیروهایی که جان خود را به خطر انداخته اند ایجاد کند که منبع کمکی دارند و اینکه دارای انعطاف لازم برای اجرای طرحی که ارائه کرده اند، هستند.

کنگره آمریکا باید طی هفته های آتی درباره درخواست 93.4 میلیارد دلاری بوش به عنوان هزینه مکمل برای جنگ علیه تروریسم در سال جاری و درخواست 141.7 میلارد دلاری برای پوشش عملیاتهای نظامی در عراق و افغانستان در سال 2008 رای گیری کند.

هزینه مکمل هزینه ای علاوه بر 140 میلیارد دلاری است که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ابتدا برای عملیاتهای نظامی جدید درخواست کرده است. وی در سخنرانی اخیر خود 11.8 میلیارد دلار را برای افزایش آموزش نظامی و آموزش پلیس و همچنین عملیات بازسازی در افغانستان درخواست کرد.

برخی دموکراتها این بحث را فرصتی برای ممنوع کردن افزایش سطح نظامیان در عراق تلقی می کنند.

بوش در جمع فرمانداران آمریکایی گفت که احتمال موفقیت طرح وی نسبت به طرحهای دیگری که به دست وی رسیده بیشتر است و اینکه عقب نشینی زودهنگام به آشفتگی منجر می شود.

وی افزود:"من فکر می کنم که برای مردم درک نتایج ندادن کمک به نیروهای ما برای انجام وظیفه خود مهم است. مردان و زنان ما در لباس ارتش زندگی خود را به خطر می اندازند تا طرح ما را برای حمایت از این دموکراسی جدید و امنیت بغداد به اجرا در آورند. وظیفه جدی ما این است که به نیروهای خود کمک و انعطافی را که برای پیروزی به آن نیاز دارند بدهیم."