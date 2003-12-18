شمار داوطلبان نمايندگي مجلس به 3620 نفر رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر جهانبخش خانجاني با اعلام اين مطلب افزود: در پنجمين روز ثبت نام در مجموع 1225 نفر درسراسر كشورنام نويسي كردند كه اين رقم نسبت به 1097 نفري كه درروزپنجم دوره قبل مجلس ثبت نام كرده اند 12 درصد رشد داشته است.

وي افزود: دراين روز بيشترين ثبت نام مربوط به استان تهران بود كه 241 نفر ثبت نام كردند و پس از آن بيشترين ثبت نام به ترتيب در استان هاي خراسان با ثبت نام از 92 داوطلب ، اصفهان و خوزستان هر كدام با 66 داوطلب ، فارس با 62 داوطلب و آذربايجان شرقي با 54 داوطلب به عمل آمد.

وي افزود: همچنين دراين روز از251 داوطلب نمايندگي مجلس نيزدر وزارت كشور ثبت نام به عمل آمد.

خانجاني خاطرنشان شد در پايان پنجمين روز نام نويسي از نامزدان نمايندگي مجلس مجموع ثبت نام كنندگان در سراسر كشور به 3620 نفر رسيد.

رييس كميته اطلاع رساني و روابط عمومي ستاد انتخابات كشور در پايان با اشاره به اينكه داوطلبان براي ثبت نام فقط دو روز فرصت دارند، اظهارداشت: ثبت نام ازداوطلبان نمايندگي مجلس فقط در روزهاي پنجشنبه 27 آذر و 28 آذر در سراسر كشور انجام مي شود و طبق قانون انتخابات زمان ثبت نام تمديد نمي شود.