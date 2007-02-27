جشنواره تئاتر تجربه برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی جشنواره با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و سپس رامبد جوان مجری برنامه روی صحنه آمد و به حاضران خوشامد گفت.

پخش یک نماهنگ با خوانندگی یکی از دانشجویان روی سن بخش بعدی مراسم بود که پس از آن میکروفن از کار افتاد و در ادامه مراسم مجری و سایر اشخاصی که روی سن می رفتند با صدای بلند صحبت می کردند و اعتراض دانشجویانی که در ردیف های انتهایی و طبقه بالا نشسته بودند به گوش می رسید.

رامبد جوان در ابتدا مراسم گفت: "تلاش می کنم امروز برنامه جذاب و متنوعی ارائه کنم. من همیشه از اجرا می ترسم، چون بازیگری کار دیگری است و با اجرا تفاوت دارد و من همیشه دوست دارم بازیگر شوم. ولی به نوعی با مجریگری هم ارتباط خوبی دارم."

در ادامه محمدباقر قهرمانی، دبیر جشنواره تئاتر تجربه، روی سن آمد و گزارشی از عملکرد جشنواره ارائه کرد. وی در ابتدا با اشاره به قطع شدن صدای میکروفن گفت: "امشب می تواند یادآور قرون قبل از میلاد باشد. نهمین جشنواره تئاتر تجربه با نامگذاری سالن تجربه به نام استاد فرهاد ناظرزاده کرمانی در دانشکده پردیس هنرهای زیبا آغاز شد. ما امشب گرد هم آمده ایم تا بهترین های جشنواره را با کمک داوران معرفی کنیم."

قهرمانی افزود: "پس از اعلام فراخوان بیش از 150 نمایشنامه کوتاه از 17 دانشکده به دبیرخانه جشنواره رسید که از این تعداد، 81 نمایش به مرحله بازبینی راه پیدا کردند و پس از بازبینی 59 نمایش، تعداد 24 نمایش به بخش پایانی جشنواره راه یافتند که یک گروه از حضور در جشنواره انصراف داد. در بخش خلاقیت 20 نمایشنامه متقاضی شرکت در جشنواره بودند که تنها سه نمایشنامه پذیرفته شدند و در بخش متون پژوهشی و نمایشنامه های خلاقیت هم 10 نمایشنامه دریافت شد.

پس از صحبت های قهرمانی، دکتر نغمه ثمینی و بهروز بختیاری برای اهدا تندیس به پروفسور لمان روی صحنه آمدند و به پاس حضور در جشنواره از وی قدردانی کردند. پس از آن نوبت به اهدا جوایز بخش های نمایشنامه خوانی، خلاقیت در متن و پژوهش رسید که نفرات برگزیده معرفی شدند.

جایزه نفر اول به احسان فلاحت پیشه برای نماش "خشت خام" اهدا شد و طلا معتضدی و سعید خواجه افضلی به طور مشترک جایزه دوم بخش نمایشنامه خوانی را برای نمایش های "مثل گلابی کال" و "برف پرحرف زمستانی" دریافت کردند. هیئت داوران در این بخش هیچ اثری را حائز رتبه سوم ندانست. در بخش خلاقیت در متن، سلما رفیعی برای نمایشنامه "دیدار غم انگیز سیاوش در برابر سیاوش" جایزه اول را برد. آسیه مبین برای نمایشنامه "اندوه برازنده سودابه است" جایزه دوم را دریافت کرد و جایزه سوم به فاطمه طریقی برای "داستان سودادخت" اهدا شد.

زهر براتلو در بخش پژوهش برای "بررسی ویژگی های نمایشنامه های مینی مالیستی" جایزه اول را دریافت کرد و زهرا خسروی و محمد طلوعی برای پژوهش "مقام مقامه در نمایشنامه های کوتاه خلج" جایزه دوم را کسب کردند و آزاده شاهمیری برای پژوهش "جاودانگی، تمایل، تردید" حایز رتبه سوم شد. نغمه ثمینی و بهروز بختیاری داوری این بخش ها را بر عهده داشتند.

پس از اهداء جوایز این بخش، دکتر حبیبیان تندیس و لوح جشنواره را به فرهاد ناظرزاده کرمانی اهدا و از تلاش های او در این دانشگاه قدردانی کرد. در ادامه مراسم هیئت داوران متشکل از دکتر احمد کامیابی مسک، مهندس فریدون علیاری، فرشاد فرشته حکمت، رحمت امینی و شهرام زرگر نفرات برگزیده جشنواره را در بخش های مختلف معرفی کردند.

در بخش طراحی صحنه پریناز آل آقا برای طراحی صحنه نمایش "درس"، سارا فرزادفر برای طراحی صحنه نمایش "لایرتیس" و پویان پیوسته برای طراحی صحنه نمایش "ادیپ شهریار" به عنوان نفرات اول تا سوم این بخش معرفی شدند. در بخش نمایشنامه نویسی سارا فرزادفر، مهدی کوشکی و آرش میرطالبی به ترتیب برای نگارش نمایشنامه های "لایرتیس"، "باد شیشه را می لرزاند" و "خیابان های خیس" به عنوان نفرات اول تا سوم این بخش معرفی شدند.

در بخش بازیگری زن کیمیا موسوی برای بازی در "درس" جایزه اول را به خود اختصاص داد و افسانه بخشی فر و پریناز لطف اللهی به ترتیب برای بازی در "مسابقه بزرگ" و "زن و بادکنک ها" به عنوان نفرات دوم و سوم معرفی شدند. در بخش بازیگری مرد مهدی شاه پیری جایزه اول این بخش را برای بازی در نمایش "لایرتیس" و مهدی کوشکی برای بازی در نمایش "باد شیشه را می لرزاند" جایزه دوم را به خود اختصاص دادند و مانی قاجار برای بازی در "مسابقه بزرگ" سوم شد.

در بخش کارگردانی به ترتیب سارا فرزادفر و پریناز آل آقا برای کارگردانی نمایش های "لایرتیس" و "درس" به عنوان نفرات اول و دوم معرفی شدند و مهدی کوشکی و آرش میرطالبی به طور مشترک برای کارگردانی نمایش های "باد شیشه را می لرزاند" و "خیابان خیس" جایزه سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین سه نمایش "خیابان های خیس"، "درس" و "لایرتیس" بدون اولویت برای اجرای عمومی به شورای تئاتر دانشگاهیان معرفی شدند.

همچنین نمایش "باجه" به کارگردانی آزاده گنجه به علت ایده خلاقانه و نو در ارائه نمایش، نمایشنامه "من اینگونه بود مادر شدم" نوشته عباس احمدلو به علت پرداختن به فرهنگ و اساطیر کهن ایران، نمایش "خیابان های خیس" به کارگردانی آرش میرطالبی به علت توجه ویژه به جلوه ترفندهای دیداری و شنیداری از سوی هیئت داوران مورد قدردانی قرار گرفتند.

در بخش خلاقیت در اجرا هیئت داوران به خاطر حضور در این بخش با نگاه به نمایشنامه "آدم، آدم است" نمایش های "زن و بادکنک ها" به کارگردانی بهناز نادری و "مبارک، مبارک است" به کارگردانی محمد لقمانیان از سوی هیئت داوران مورد قدردانی قرار گرفتند.