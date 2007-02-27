گریه های گله مندانه هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، داود گنجه ای موسیقیدان ونوازنده کمانچه، در ابتدای مراسم به ویژگی های اخلاقی منصور سینکی اشاره کرد و گفت : نوازنده ای چیره دست و معلمی نیکو صفت از موسیقی ایران پرکشید، منصورهم یکی بود وهمان یکی هم رفت.

وی در ادامه تصریح کرد : می دانم هوا سرد است و باید هر چه زودتر این عزیز ازدست رفته را به خوابگاه ابدی برسانیم اما باید گلایه خودم و سایر هنرمندان درعرصه موسیقی را به گوش وزیر و وکیل برسانم . آقای وزیر، آقایی که نماینده هنرمندان در کمیسیون فرهنگی مجلس هستید چه کسی جوابگوی فشارهای روحی و عاطفی هنرمندان از جنبه های مادی و معنوی است ؟ تا کی باید شاهد غصه خوردن و در نهایت سکته کردن دوستانمان باشیم؟

داود گنجه ای همچنین گفت : واقعا حرفی ندارم من هم به عنوان یکی از اعضای خانواده موسیقی این ضایعه بزرگ رابه خانواده و جامعه هنری تسلیت می گویم.

داریوش پیرنیاکان دومین سخنرانی بود که در جمع حاضر شد اما به علت اندوه فراوان وتاثر بیش از حد نتوانست حرفی بزند و از حاضرین عذر خواهی کرد.

درادامه هادی منتظری نوازنده کمانچه در انتقاد به مسئولان گفت : من هم مانند سایر دوستان از وزیر ، معاون وزیر وتمام مسئولان و متولیان امور فرهنگی گله دارم . چرا تا زمانی که هنرمندان و موسیقیدان ها زنده هستند کسی سراغ آنها را نمی گیرد و پس از مرگ تنها به پیام تسلیتی اکتفا می کنند . من از مسئولان می خواهم که هنرمندان را بیشتر دریابند . البته ناگفته نماند منظور از توجه به هنرمندان تنها در نظر گرفتن جنبه های مالی نیست بلکه بی مهری هایی است که در طول سالها فعالیت در عرصه موسیقی همواره متوجه هنرمند به ویژه اهالی موسیقی بوده است.

جلیل عندلیبی سرپرست گروه موسیقی مولانا به دوستی دیرینه خود با این هنرمند اشاره کرد و گفت : در سال 53 در دانشگاه هنرهای زیبا طی یک اتفاق شیرین با هم آشنا شدیم و حالا مرگ او تلخ ترین خاطره را برای من به جا گذاشت . پر کشیدن این عزیز از دست رفته آن قدر غیر منتظره بود که واقعا حرفی برای گفتن ندارم جزء این که یاد آور شوم که سنگ صبور گروه مولانا رفت.

بابک رضایی مدیر عامل انجمن موسیقی نیز فوت منصور سینکی را از سوی دفتر شعر و موسیقی و معاون هنری وزارت ارشاد تسلیت گفت.

در مراسم تشییع پیکر زنده یاد منصور یونسی سینکی برخی ازهنرمندان ،اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل خانه موسیقی ، اعضای ارکستر سمفونیک تهران و گروه کر مرکز موسیقی، اعضای ارکستر مولانا، ارکستر ملی و ... حضور داشتند . پیکر این هنرمند برای دفن در زادگاهش به سینک لواسان منتقل شد.

دراین مراسم فاضل جمشیدی ،خواننده در رثای منصور سینکی آواز خواند.

مراسم یاد بود این هنرمند روز یکشنبه 13 اسفند ماه ساعت 14:30 تا 16:30 در مسجد الرضا برگزار می شود.