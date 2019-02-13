حذف پیامی با موضوع «جنگ با ایران» از توییتر نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، پیامی که در آن به وضوح از تلاش نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای یافتن راهی مشترک با کشورهای عربی منطقه علیه ایران در نشست ورشو سخن به میان آمده بود، از صفحه توییتر نتانیاهو حذف شد.

در این پیام هدف از حضور شخص نتانیاهو در نشست ورشو پیگیری «یافتن اهداف مشترک در جنگ با ایران» در دیدار با مقامات عربی حاضر در این نشست عنوان شده بود.

با این حال «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری به این پیام نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از عزیمتش به محل برگزاری کنفرانس ضدایرانی لهستان واکنش نشان داد.

ظریف نوشت: همواره از توهمات نتانیاهو خبر داشتیم، اکنون تمامی دنیا و شرکت کنندگان در سیرک ورشو نیز از این توهمان مطلع شده اند.