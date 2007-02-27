دکتر اعوانی درباره اسلام و مسیحیت در ژاپن سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ضمن حضور در کنگره بین المللی اسلام و مسیحیت که در کشور ژاپن و در شهرهای توکیو و اوزاکا برگزار می شود درباره اسلام و مسیحیت از آغاز تا قرون وسطی سخنرانی می کند.

در این کنگره که به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد دکتر اعوانی درباره حضور حضرت اسماعیل در تورات و مسائلی که درباره ایشان در قرآن آمده سخنرانی می کند.

همچنین دکتر اعوانی به سابقه روابط حضرت رسول با مسیحیان خواهد پرداخت و اینکه اسلام در جهان امروز چه خدماتی را به دنیا و تمدن غرب عرضه کرده است.