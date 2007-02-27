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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۴۶

دکتر اعوانی درباره اسلام و مسیحیت در ژاپن سخنرانی می کند

دکتر اعوانی درباره اسلام و مسیحیت در ژاپن سخنرانی می کند

دکتر غلامرضا اعوانی، رییس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در روزهای 10 و 13 اسفند در ژاپن درباره اسلام و مسیحیت سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ضمن حضور در کنگره بین المللی اسلام و مسیحیت که در کشور ژاپن و در شهرهای توکیو و اوزاکا برگزار می شود درباره اسلام و مسیحیت از آغاز تا قرون وسطی سخنرانی می کند.

در این کنگره که به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد دکتر اعوانی درباره حضور حضرت اسماعیل در تورات و مسائلی که درباره ایشان در قرآن آمده سخنرانی می کند.

همچنین دکتر اعوانی به سابقه روابط حضرت رسول با مسیحیان خواهد پرداخت و اینکه اسلام در جهان امروز چه خدماتی را به دنیا و تمدن غرب عرضه کرده است.

کد مطلب 454180

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