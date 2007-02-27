چشم مسئولان باید بر رفتارهای پرخطر دانش آموزی بینا باشد

استادیار دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره رفتارهای پر خطر سنین دانش آموزی از جمله مصرف دخانیات در بین پسران دانش آموز ، گفت: چنانچه والدین با رفتارهای اینچنینی نوجوانان خود مواجه شوند می توانند از متخصصان ، روانشناسان و روانپزشکان مراکز مشاوره استفاده کنند.

دکتر مجتبی صداقت خاطر نشان ساخت: باید به جای رفتارهای تجسس گرایانه از ابزارها و سیستم های خود پاسخگو به سنجش افراد پرداخت.

وی بر همکاری بین بخشی آموزش و پرورش و وزارت بهداشت تاکید کرد و افزود: عکس العمل های به موقع رفتارهای پرخطر دوره دانش آموزی تنها نیازمند چشم بینای مسئولان دو وزارتخانه یاد شده است.

صداقت درباره تشکیل کارگاه مشترک پیشگیری از رفتارهای پرخطر دانش آموزی مسئولان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش ، مدارس را مصرف کننده اطلاعات دانست و گفت: جمع آوری اطلاعات و توجیه آموزش های این کارگاه پس از انجام آزمون و پرسشگری ، تجزیه و تحلیل و تعمیم داده می شود.