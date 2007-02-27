سمفونی پیامبراعظم(ص) نقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر ،دراین برنامه که درساعت 17 روز 12 اسفند در فرهنگسرای شفق برگزار می شود، شاهین فرهت به عنوان آهنگساز ضمن بحث درباره این سمفونی و چگونگی ساخت آن به انتقادات و پرسشهای حاضران در نشست یاد شده پاسخ خواهد داد.

سمفونی پیامبر اعظم (ص از جمله آثاری است که به سفارش مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما ساخته شده است و در جشنواره موسیقی فجر نیزتوسط ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مشایخی در تالار وحدت اجرا شد.

این اثر با نوازندگانی از ارکستر سمفونیک اوکراین به رهبری "ولادیمیر سیرنکو" درهمان کشور ضبط استودیویی شده است.

سمفونی پیامبر اعظم (ص) در 44 دقیقه و چهار موومان تدوین شده است و در قالب دو سی دی باکلام و بی کلام از سوی انتشارات سروش به بازار موسیقی عرضه شده است.

مجموعه برنامه های نقد نغمه از به همت موسسه نغمه شهر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار می شود و در آن برخی آلبومها وکنسرتها مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد.