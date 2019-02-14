عاملان ترور در خاش به زودی به سزای جنایات خود خواهند رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور حمله سبعانه به اتوبوس حامل پرسنل فداکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جاده خاش- زاهدان را نمایش عمق استیصال و درماندگی مزدوران جنایتکار و ایادی دشمنان ملت ایران دانست و تاکید کرد: بی تردید آمران و تمام عوامل این اقدام وقیحانه و شوم، با تلاش و همت نیروهای پرتوان امنیتی و انتظامی کشور بزودی به سزای جنایت خود خواهند رسید.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا"

مزدوران جنایتکار و ایادی دشمنان ملت ایران، حضور باشکوه و حماسی هموطنان در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را برنتافتند و عمق استیصال و درماندگی خود را با حمله سبعانه به اتوبوس حامل پرسنل فداکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جاده خاش- زاهدان، به نمایش گذاشتند.

این اقدام تروریستی و مذبوحانه که منجر به شهادت و مجروح شدن تعداد زیادی از پاسداران غیور و حافظان جان برکف امنیت و اقتدار میهن اسلامی شد، قلوب همه مردم ایران را جریحه دار کرد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده های داغدیده، این ضایعه را به رهبر معظم انقلاب، ملت شهید پرور ایران، نیروهای نظامی و به ویژه پرسنل خدوم و غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسلیت می گویم و برای آن شهیدان والامقام علو درجات، برای بازماندگان ایشان صبر و اجر و برای مجروحان حادثه، شفای عاجل مسالت دارم.

این جنایت لکه ننگ دیگری بر کارنامه سیاه حامیان اصلی تروریسم در کاخ سفید، تل آویو و ایادی منطقه ای آنان است که هم اقدامات مضحک و تصنعی برای ایران هراسی و هم ادعای مبارزه با تروریسم و امنیت آفرینی برای خاورمیانه را دارند؛ اما جان و مال مردم سراسر این منطقه، قربانی سوداگری تسلیحاتی آنان و دلارهای آلوده به خون مظلومان است.

بی تردید آمران و تمام عوامل این اقدام وقیحانه و شوم، با تلاش و همت نیروهای پرتوان امنیتی و انتظامی کشور بزودی به سزای جنایت خود خواهند رسید و بار دیگر همدلی و یکپارچگی ملت ایران در دفاع از آرمان های بلند نظام اسلامی و کیان ملی، امیدهای واهی آنها را به یاس تبدیل خواهد کرد.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران