وحدت جهان اسلام اصلی ترین اولویت مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، وحدت اسلامی در اندیشه بسیاری از علما و اندیشمندان مسلمان به چشم می خورد و هر یک به نوعی آن را بیان و تشریح کرده، درباره راه حل ها و موانع موجود در راه وحدت مطالب بسیاری نوشته و منتشر کرده ، اما شرایط کنونی دنیا و تفرقه اندازی های دشمن باعث شده که مسلمانان جهان تلاشهای خود را برای رسیدن به وحدت عملی جهان اسلام قوت ببخشند تا اهداف سودجویانه دشمن با شکست رو به رو شود.

در همین راستا مسئولان و کارشناسان دینی و مذهبی طی گفتگوهایی دیدگاه های خود را با توجه به مشترکات بسیار مذاهب اسلامی درباره ضروت همگرایی و وحدت جهان اسلام ارائه کرده اند:

ضرورت همگرایی و وحدت مسلمانان به مثابه تنفس است معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با تصریح بر وجوه مشترک میان مذاهب اسلامی دشمن مشترک اسلام را یادآور شد و گفت: در چنین فضایی ضرورت همگرایی برای ما درست به مثابه تنفس، نگاهداری حیات و زندگی انسان است، دشمن همواره بر خلاف وحدت حرکت کرده و مسلمین باید هوشیارانه راه وحدت را پیش گیرند. حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی گفت: پیام رسول اعظم (ص) برای همه ادیان به ویژه ادیان الهی و همه جامعه بشری پیام وحدت، همدلی و همگرایی بوده است. وی افزود: پیامبر(ص) در شرایطی این آیه را اعلام کردند که هنوز تبلور دشمنانی که خواستارحرکت علیه کل اسلام هستند وجود نداشت.در شرایط فعلی ما دشمنان قهاری داریم که حتی برای مقدسات مسلمانان ارزش قائل نبوده و ابرقدرت ظاهری چون آمریکا از آن حمایت می کند. معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به واجب بودن وحدت و حرام بودن تفرقه یادآور شد: ضرورت همگرایی برای ما در شرایط کنونی درست به مثابه تنفس، نگاهداری حیات و زندگی انسان است. حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی وجوه مشترک میان مسلمانان را مورد تأکید قرار داد و گفت: دشمن اسلام نیز مشترک است. اگر مسلمین به این امر پی ببرند کسی که به وحدت ضربه می زنن و تفرقه اندازی می کند دشمن در لباس مسلمان است، تفکر مسلمانان نسبت به فردی که ایجاد تفرقه کرده تغییر می کند و همه به چشم دشمن او را در نظر می گیرند. گفتگوی مذاهب اسلامی به تعمیق وحدت کمک می کند آیت الله امامی کاشانی با تصریح اینکه میان مذاهب اسلامی اشتراک نظر و وحدت بسیاری وجود دارد و اختلاف آنها با یکدیگر را می توان در حد اختلافات نظر و اندیشه توصیف کرد، گفت: گفتگو با هدف تقارب و بازگو کردن منطق طرفین می تواند می تواند نقش مؤثری در فرآیند وحدت داشته باشد. آیت الله محمد امامی کاشانی عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: مسئله وحدت جهان اسلام یک اصل دینی تلقی می شود و قرآن کریم این وحدت را با تعابیر مختلف به مسلمانان توصیه کرده است. باید به موضوع وحدت و موضوع اختلاف توجه کرد تا مشخص شود محور اختلاف و وحدت جهان اسلام کجاست. محور اختلاف در تنازع، کشمکش و مقابله گروهی با گروه دیگر نیست بلکه به اختلاف نظر و فکر ارتباط دارد. عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نمی توان از اختلاف نظر میان مذاهب اسلامی به عنوان نزاع یاد کرد. در مذاهب مختلف اسلام در سراسر جهان اختلاف علمی و فرهنگی وجود دارد اما اختلاف اجتماعی و سیاسی و همچنین اختلافی که به تنازع و کشمکش و تخاصم منتهی شود میان مسلمانان وجود ندارد. اسلام مسلمانان را از تخاصم، دعوا، مقابله با یکدیگر، تضعیف یکدیگر و صحبت علیه یکدیگر جداً نهی کرده است، اما اگر این اختلاف نظرها به تنازع منتهی نشود هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. آیت الله امامی کاشانی همچنین گفتگو بین فرق اسلام در حدی که هدف آن نزدیکی طرفین گفتگو و بازگو کردن منطق آنها باشد را سودمند توصیف کرد و اظهار داشت : گفتگو نباید به تنازع و مقابله منتهی شود بلکه تنها باید جنبه بحث علمی و تقارب داشته باشد که در این صورت بی تردید نزدیکی میان طرفین گفتگو حاصل خواهد شد. گفتگو میان مسلمانان باید بر تعمیق وحدت متمرکز باشد رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان با اشاره به اینکه شرایط تاریخی معاصر بحث سنی و شیعه را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده ، تنها راه حل از بین بردن اختلاف میان مذاهب اسلامی را حضور افکار مترقی و وحدت خواهانه دانست و تأکید کرد: در جریان گفتگوها نیز نباید بر نقاط اختلاف توقف کرد بلکه وحدت باید محور تأکید طرفین گفتگو باشد. حجت الاسلام ابطحی ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی را از مهمترین ابزارهای دشمنان اسلام برای تضعیف مسلمانان عنوان کرد و گفت: افراطیون هر دو مذهب می توانند نیازهای دشمنان جهان اسلام برآورده کنند و این تنها نبردی است که اسلام بازنده اصلی و مسلمانان آسیب دیدگان آن خواهند بود.تنها راه حل از بین بردن این شکاف نیز حضور افکار مترقی و وحدت خواهانه است که زمام امور جهان اسلام را به دست گرفته و افراطیون را از خود طرد کنند. وی تأکید کرد که گفتگو باید با هدف نزدیک شدن و تأکید بر مشترکات صورت گیرد تا مفید واقع شود، نباید توقع داشت که نتیجه این گفتگوها تغییر مذهب مسلمین باشد، گفتگو به معنای تغییر مذهب یکی از عناصری است که افراطیون به دنبال آن هستند، به همین دلیل گفتگوهایی که چهره های میانه رو و با هدف فهم و درک جهان اسلام صورت می دهند، گام بسیار بزرگی برای رفع سوء تفاهم ها تلقی می شود. رئیس موسسه گفتگوی ادیان تصریح کرد : در جریان گفتگوها نباید بر نقاط اختلاف توقف کرد و وحدت باید محور تأکید طرفین گفتگو باشد. عاقلان و علمای هر دو مذهب معمولاً از عوامل تحریک زا پرهیز می کنند که این امر هیچ منافاتی با حفظ هویت هر مذهبی ندارد.

وحدت مسلمانان از واجبترین اولویتهای زمان ماست عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی به واسطه اقدامات دشمنان اسلام وحدت میان مسلمانان جهان از هر مذهب و فرقه ای به واجبترین اولویت تبدیل شده گفت: مشترکات میان تشیع و تسنن به قدری اند که نباید به نقاط افتراق توجه کرد. حجت الاسلام احمد احمدی گفت: ما اعتقاد داریم هرکس که شهادتین بگوید مسلمان بوده و در جامعه اسلامی محترم است. این مسئله اخیر شکاف میان شیعه و سنی و حتی اظهارات برخیها مبنی بر حلال بودن خون مسلمان مسئله تازه ای است که اخیرا به واسطه تلاشهای دشمنان اسلام پررنگ تر به نظر می رسند. وی تأکید کرد: ما در بسیاری از موارد با اهل تسنن اشتراک داریم و نقاط افتراق ما با یکدیگر بسیار اندک اند و در شرایط کنونی که دشمنان تلاش می کنند میان مذاهب اسلامی ایجاد شکاف کنند مسئله وحدت باید واجبترین اولویت مسلمانان باشد. حجت الاسلام احمدی با اشاره به اشتراکات میان مذاهب اسلامی گفت: نمی توان اختلاف درباره فروع دین را آنقدر پررنگ جلوه داد که باعث ایجاد شکاف میان مذاهب اسلامی شود.اختلافات امروز میان شیعه و سنی به دلیل مسائل سیاسی و تفرقه اندازی دشمنان اسلام تعمیق شده است. وحدت مسلمانان به مثابه ضرورت عقلی و شرعی مطرح است دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر ضرورت عقلی و شرعی همگرایی و وحدت مسلمانان یادآور شد: فرقه های و مذاهب اسلامی در اصول دین بایکدیگر مشترک و در فروع دین اختلاف نظر دارند و گفتگو می تواند شکافهای ایجاد شده را کم رنگ و حتی از بین ببرد. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن اختری اظهار داشت: ضرورت همگرایی و وحدت بین مذاهب اسلامی از نظر کلی امری ضروری و عقلی به نظر می رسد و با توجه به اینکه میزان یکپارچگی و وحدت به قدرت و قوت حاکمیت ارتباط دارد، همگرایی مذاهب امری عقلی و ضروری محسوب می شود. دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت گفت: علاوه بر موضوع قدرت، مسئله وحدت در جامعه اسلامی یک فرمان دستور الهی نیز محسوب می شود، یعنی غیر از ضرورت عقلی، یک ضرورت شرعی نیز محسوب می شود. وی تصریح کرد: در دین مقدس اسلام خداوند ایجاد تفرقه میان مسلمانان را تحریم کرده و دستور داده است که مسلمان نباید فتنه ایجاد کند، از نظر عقلی و شرعی مسئله وحدت واجب و مسئله اختلاف انگیزی امری مردود و ممنوع از سوی خداوند متعال اعلام شده که این امر نشان دهنده ضرورت همگرایی جامعه اسلامی است. وی یادآور شد: اختلاف میان شیعه و سنی در فروع است و به اصول ارتباطی ندارد حتی هرمذهبی میان علما در برخی مسائل فروع دین اختلاف نظر وجود دارد که این امر در بین مذاهب نیز مشاهده می شود. گفتگو می تواند این اختلافات را از نظر اجتماعی، سیاسی و فقهی از کم رنگ کرده و از بین ببرد.

رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی با بیان اینکه دشمن برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام اقدامات خود را در راستای تعمیق گسستهای مذهبی افزایش می دهد، تصریح کرد: گفتگو نخستین و بهترین راهکار برای رفع اختلافات و بحرانهای پیش آمده در میان بشر است.

حجت ‌الاسلام علیرضا اعرافی گفت: یکی از اصول اساسی برای پیشرفت جهان اسلام همگرایی میان کشورها، ملتها، اقوام و مذاهب است و بدون این همگرایی جهان اسلام نمی تواند رشد مناسبی را تجربه کند.

وی افزود: جهان اسلام در طول یکی دو قرن اخیر با توطئه مستکبران جهان برای ایجاد گسستهایی رو به رو بوده است که می توان این گسستها را به چند دسته تقسیم کرد، یک نوع گسست ملتها و کشورها بر اساس مرزهای جغرافیایی، نوع دیگر گسست سنت و مدرنیته به منظور ایجاد جریانهای مختلف در جهان اسلام است اما مهمترین نوع گسست در جهان اسلام، گسست مذهبی است .

رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی تصریح کرد: تفرقه افکندن میان مذاهب یک دین در طی قرن اخیر امری سابقه دار محسوب می شود، در دوره معاصر چون شاهد رشد ، بیداری و خیزش اسلام هستیم دشمنان اسلام از راه های مختلف برای کنترل این رشد و بیداری اقدام کرده و به ندرت موفق شدند.

حجت الاسلام علیرضا اعرافی گفت: گفتگو اولین راه حل اختلاف بشر است، اگر انسانها در کنار هم قرار گیرند می توانند مشکلات خود را حل کنند . در دنیای اسلام نیز شاهد این امر بوده ایم که هرگاه در مراکز علمی، حوزه های دینی و دانشگاه ها فضایی فراهم شده که متفکران و اندیشمندان با هم گفتگو کنند بسیاری از مشکلات حل شده است، از این رو گفتگو را می توان بهترین راه حل مشکلات جهان اسلام دانست که زمینه های آن نیز در دنیای اسلام نیز موجود است، اما در روند گفتگو باید به جهالتها و تندی ها از یک سو و طرحهای دشمن از سوی دیگر توجه کرد.

رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی ابراز امیدواری کرد که دنیا به عمق انقلاب اسلامی و پیام وحدت این انقلاب است پی برده و آن را درک کنند.

روشن بینی مسلمانان جهان عاملی برای رفع موانع وحدت است

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم گفت: دشمنان اسلام امروز همه جهان اسلام را مورد هدف قرار داده اند که مسلمانان باید با روشن بینی با چنین توطئه ای مبارزه کنند و در این میان نمی توان نقش غلط پنداریهایی که مانع از وحدت شیعه و سنی می شود را نادیده گرفت.

حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب اظهار داشت: جهان اسلام امروز در شرایط خاصی قرار دارد، در دهه اول انقلاب دشمنان کشورهای جهان اسلام را به تندرو و کندرو تبدیل و از کشورهایی که با سیاستهای آنها هماهنگ بوده تجلیل می کردند و از کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران که بنا برتعبیر آنها تندرو بودند انتقاد می کردند.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم گفت: همه جهان اسلام باید با روشن بینی خاصی متوجه این توطئه مشترک بوده و به این امر توجه داشته باشد که این توطئه علیه کل جهان اسلام است.

بر اساس اظهارات حجت الاسلام نواب در بین شیعیان و سنی ها یک نوع غلط پنداری وجود دارد که برخی شیعیان و همه سنی ها وهابی و ضد شیعه هستند به طوری که هنگامی که یک حرکت ناشایست از یک جماعت کوچکی از اهل سنت می بینند آن را به همه اهل سنت مستند کرده و تعمیم می دهند.

وی افزود: حقیقت این است که یک میلیارد و دویست نفر اهل سنت پیرو و محب اهل بیت (ع) هستند و اختلاف آنها با شیعیان در مورد مسائل خلافت است اما باید به این امر توجه کرد که اشتراکات میان سنی و شیعه دامنه وسیعی را دربرگرفته است . تمام مذاهب اسلامی در مورد اسلام ، قرآن، احکام، نماز، روزه، حج ، جهاد ، کمک کردن به مسلمانان و همچنین دفاع از پیامبر(ص) و قرآن خدا اعتقادات مشترک دارند.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم خواستار تقویت، عمق بخشیدن و ارتقاء سطح گفتگوهایی شد که میان مسلمانان جهان صورت می گیرد.

نقش امام خمینی در وحدت عملی مسلمانان غیرقابل انکار است

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر سهم امام خمینی (ره) در گسترش وحدت میان شیعه و سنی که به عنوان فلسفه نهضت و انقلاب اسلامی در نظر گرفته می شود گفت: نامگذاری هفته وحدت از سوی امام راحل نمادین عملی و غیر قابل تردید برای عینیت بخشیدن به وحدت شیعه و سنی است.

حجت الاسلام سید شهاب الدین دارایی با اشاره به فلسفه نهضت و انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی(ره) از ابتدا به دنبال تقویت مسلمانان و جامعه اسلامی بودند که بتوانند هم از حقوق اسلام و هم از حقوق کشورهای اسلامی در برابر کسانی که به دنبال تضعیف کشورهای اسلامی و یا مسلمانان بودند دفاع کنند.

وی یکی از محوری ترین اصولی که امام راحل در این زمینه پایه گذاری کرد را مسئله وحدت دانست و افزود: یکی از مصادیق این وحدت موضوع اختلافات میان شیعه و سنی بود که طی سالیان متمادی در ایران قبل از انقلاب و همچنین میان کشورهای غیر اسلامی دامن زده می شد.

مدیرکل امور اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: امام خمینی(ره) برای رفع این اختلاف در نخستین گام موضوع وحدت در امر پذیرش و انقیاد پیامبر اعظم(ص) روزی را به عنوان نماد وحدت شیعه و سنی نامگذاری کردند که به این بهانه بتوان از طریق گفتگو میان علما، متفکران و دانشگاهیان اهل شیعه و سنت مقدمه ای برای رسیدن به نقطه نظرات مشترک فراهم کرد؛ چرا که نقاط مشترک این دو مذهب اسلامی درمقایسه با نقاط افتراق آنها بسیار زیاد وقابل توجه است.

وی تأکید کرد: هم اکنون این امر شکل گرفته و ایران اسلامی در بحث دفاع از مردم مسلمان بوسنی در جنگ با صربها، دفاع از حقوق مسلمانان فلسطین و مسلمانان افعانستان در جنگ با ارتش شوروی سابق ثابت کرد که به شیعه بودن یا سنی بودن آنها توجه نکرده، بلکه در راستای تقویت مبانی وحدت اسلامی دفاع از حقوق این مردم مسلمان را به عنوان یک اصل مسلم در سیاست خارجی خود پذیرفت.