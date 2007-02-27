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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۴

/ با استفاده از تازه ترین فناوری ساخت خودرو در جهان صورت گرفت /

ساخت خودروی ضد گلوله و تشریفاتی با بدنه تقویت شده

ساخت خودروی ضد گلوله و تشریفاتی با بدنه تقویت شده

یک شرکت بزرگ تولید کننده خودرو در آلمان از طراحی و ساخت نسل جدیدی از خودروهای ضد گلوله و تشریفاتی خبر داد که با برخورداری از پیشرفته ترین فناوری های ساخت خودرو و از جمله بالاترین ضریب تقویت شدگی با استفاده از فولاد به زودی برای انتقال عناصر مهم و سرشناس در جهان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی مرسدس بنز اعلام کرد، این اتوموبیل لیموزین برای انتقال روسای تجاری، وزرا، ملکه و روسای جمهور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این خودروی جدید لیموزین Mercedes-Benz S 600 Guard Pullman Limousine نام داشته و در ساخت درون و اتاق آن از پیشرفته ترین فناوری های خودروسازی استفاده شده است.

این خودروی ضد گلوله 5513 سی.سی دارای موتوری 12 سیلندر بوده و قرار است که از اواخر سال 2008 میلادی روانه بازار شود.

بر اساس گزارش گیز مگ، در ساخت این خودرو تمامی تجهیزات ارتباطاتی و امنیتی در بالاترین سطح خود به کار گرفته شده است.

کد مطلب 454201

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