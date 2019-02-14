ظرفیت فرهنگی آذربایجان ممتازاست

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی صبح امروز در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به حضور پرشور مردم ایران در جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن گفت:شان و منزلت مردم ایران بسیار والا است، ایران رشد خوبی در همه زمینه ها داشته و در حال حرکت به طرف قله پیشرفت و اقتدار هستیم و حق این مردم تبدیل به ابرقدرت شدن است.

رئیس سازمان تبلغات اسلامی با اشاره به خلاقیت و نوآوری جوانها دهه چهارم انقلاب افزود:جوانها در بیشتر عرصه ها پیشرو هستند و جوانه ها یی که روئیده اعجاب آور است،و با همه مشکلات و سختی های که وجود دارد رو به پیشرفت هستیم و کارهای خوبی در زمینه های دانش بنیان صورت گرفته است و این امید بخش است.

قمی با اشاره به ظرفیت بزرگ آذربایجان و شهر تبریز افزود:طی رصد و دیداری که در این دو روز با قشرهای مختلف و فعالین علمی و فرهنگی تبریز داشتم تصور خوبی که از این شهر داشتم پررنگتر شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به مجاهدت مردم تبریز در قیام ۲۹ بهمن افزود:آذربایجان و تبریز در طول تاریخ نقش مهمی در تحولات کشور داشتند و امتداد دهنده راه انقلاب و شهدا بودند.

وی افزود:ما باید قدردان مردم فهیم کشورمان باشیم و در کاهش آلام و دردهای همه مسئولین وظیفه داریم و همه موظند که در هر رده کمک حال مردم بوده و آرامش و امید را در جامعه بسط دهیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص آسیب های اجتماعی افزود:در جلسه ای که در محضر مقام معظم رهبری بودیم ایشان تاکید ویژه ای بر نقش روحانیون در بحث مقابله با آسیب های اجتماعی داشتند و تاکید فرمودند که از روحانیون در بحث کاهش آسیب های اجتماعی استفاده بیشتری به عمل آید.

قمی با اشاره به مشکلات فرا روی تبلیغ و تبیین دین مبین اسلامی افزود:هزینه در بخش فرهنگ سرمایه گذاری است.