صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیانیه هایی که این روزها باشگاه ها علیه همدیگر صادر می کنند، گفت: متأسفانه بدعت بدی در فوتبال ما پایه گذاری شده و شاهد هستیم که هر چند روز یک بار دو یا چند باشگاه علیه یکدیگر بیانیه صادر کرده و همدیگر را به مسائل غیرفوتبالی متهم می کنند. این اتفاق رفته رفته در تمامی تیم ها شکل گرفته و برای کوچکترین مسئله ای مدیران باشگاه ها علیه یکدیگر بیانیه صادر می کنند و همدیگر را متهم به کم کاری و کارهای غیراخلاقی می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمانی که شما بازی می کردید چنین اتفاقاتی رخ می داد، گفت: اصلا چنین موضوعی وجود نداشت. هر کسی تمام توان خود را در زمین فوتبال می گذاشت و اهل بیانیه دادن یا صحبت علیه دیگری نبود.

سرمربی سابق استقلال در پاسخ به این پرسش که گزینه داخلی برای هدایت تیم ملی بهتر است یا خارجی، گفت: امیدوارم هر مربی که هدایت تیم ملی را به عهده می گیرد، دانش فنی بالایی داشته باشد. متأسفانه این روزها با اسامی مربیان بزرگ حاضر در اروپا بسیار بازی می شود و هر روز نام هایی چون زیدان، مورینیو و دیگران به میان می آید اما مطمئنیم که آنها هرگز به ایران نخواهند آمد، ولی اگر قرار است یک مربی خارجی بیاوریم، باید عملکرد خوبی داشته باشد و به مراتب از کی روش دانش فنی بالاتری داشته باشد.

مرفاوی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود برانکو بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم ملی است، گفت: تصمیم نهایی با وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال است و آنها باید در این خصوص نظر بدهند و هر که را شایسته تر می بینند او را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کنند.

وی در خصوص خریدهای خارجی استقلال هم گفت: این بازیکنان با نظر سرمربی تیم جذب شده اند، بنابراین او باید پاسخگوی عملکرد آنها باشد، ولی امیدوارم این سه نفر همانند الحاجی گرو و نیومایر نباشند، زیرا آنها هیچ تأثیر مثبتی در موفقیت استقلال نداشته اند.

مرفاوی در پایان و در خصوص اختلافات شدیدی که بین اعضای کمیته فنی و سرمربی آبی پوشان به وجود آمده است، گفت: شفر از اول هم علاقه ای به کمیته فنی نداشت. او به نظرات آنها اهمیت نمی دهد و تنها کار خودش را انجام می دهد، بنابراین اعتقاد دارم کمیته فنی هیچ تأثیری در روند فنی استقلال نخواهد داشت، زیرا شفر مایل به حضور آنها در کنار خودش نیست.