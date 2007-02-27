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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۴۳

از سوی بنیاد شاعران و نویسندگان

آخرین شعر و ترانه سال خوانده می شود

هشتمین و آخرین " عصر شعر و ترانه سال " شنبه 12 اسفند در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه چهره هایی چون فریدون شهبازیان، محمد علی شیرازی، عبدالجبار کاکائی، اهورا ایمان، بهروز صفاریان، رسول یونان، محمد رضا عقیلی، اکبر آزاد ، امیر بکان و ... به ایراد سخنرانی و شعرخوانی خواهند پرداخت.

همچنین در این مراسم "علی لهراسبی" به اجرای زنده موسیقی خواهد پرداخت. قرار است در این برنامه، به بهترین شعر و ترانه ماه هم جوایزی اهدا شود.

این نشست ها در دومین شنبه هر ماه ساعت 16 در سالن اجتماعات فرهنگسرای هنر (ارسباران) از سوی خانه شعر و ترانه بنیاد شاعران و نویسندگان برپا می شود. 

کد مطلب 454207

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