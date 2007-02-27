پایان مهلت اعتراض به کلید اولیه سی و چهارمین دوره آزمون دستیاری تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، کلید اولیه این آزمون روز شنبه 5 اسفند ماه بر روی سایت‌ اینترنتی‌ دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ به‌ آدرس www.dme.hbi.ir قرار گرفت و از آن تاریخ داوطلبان فرصت داشتند اعتراض خود را نسبت به کلید اولیه به دبیرخانه ارسال کنند.

نتیجه‌ اولیه‌ آزمون‌ به‌ صورت‌ کارنامه در اختیار داوطلبانی‌ که‌ حداقل‌ نمره‌ 150 از 600 را کسب‌ کرده‌ باشند به‌ دانشگاه های‌ محل‌ ثبت نام ارسال‌ می شود تا در صورت‌ مراجعه‌ داوطلب‌ به‌ وی‌ تحویل‌ داده‌ شود در کارنامه‌ ضمن‌ اعلام‌ نمره‌ و رتبه‌ داوطلب‌ در میان‌ تمام‌ شرکت‌ کنندگان‌، رتبه‌ وی‌ در سهمیه‌ اعلام‌ شده‌ از سوی‌ وی‌ را نیز شامل می شود.

تمامی‌ داوطلبان‌ واجد شرایط‌ پذیرش‌ مجاز هستند باتوجه‌ به‌ کارنامه‌ و مندرجات‌ دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ 2 که‌ در آن‌ زمان‌ توزیع‌ خواهد شد و با در نظر گرفتن‌ جدول‌ ظرفیت‌ رشته‌ - محل‌ (مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ 2) حداکثر تا 100 رشته‌ - محل‌ مختلف‌ در دانشگاه های‌ علوم‌ پزشکی‌ سراسر کشور را انتخاب‌ و به‌ ترتیب‌ علاقه‌ در فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ که‌ به‌ همراه‌ کارنامه‌ در اختیار آنان‌ قرار داده‌ می‌شود، درج‌ کنند.

کارنامه‌ و فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ در تاریخ های 17 و 18 و 19 اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه‌ محل‌ ثبت نام داوطلب‌ توزیع‌ می شود. داوطلبان‌ باید نسبت‌ به‌ تکمیل‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌، اقدام‌ و فرم‌ تکمیل‌ شده‌ را حداکثر تا پایان‌ وقت‌ اداری 21 اردیبهشت به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ محل‌ توزیع‌ کارنامه‌ و فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ تحویل‌ دهند و پشت‌ کارنامه‌ خود را ممهور به‌ مهر دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مربوط‌ کنند.

به گزارش مهر، آزمون کتبی پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی سوم اسفند ماه جاری در 28 حوزه امتحانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و با حضور 15 هزار و 760 داوطلب برگزار شد.