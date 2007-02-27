لایحه بودجه آغازی برای بازگشت به عقب در پژوهش / تعطیلی پروژه های عمرانی دانشگاه ها / آموزش عالی قربانی اصلی فصل بودجه

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به کمبود وقت، کمیسیون تلفیق نتوانست کارشناسانه به لایحه بودجه بپردازد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه با وضعیت فعلی بودجه آموزش عالی دچار کسری خواهد بود و جهش علمی دچار سستی می شود، گفت: در بخش تحقیقات آنچه در لایحه دولت آمده برگشت به عقب است. در لایحه بودجه سال آینده سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی به نیم درصد کاهش می یابد و ما را با دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله با معضل مواجه می کند.

وی در خصوص پیشنهادات اصلاحی کمیسیون آموزش در رابطه به بودجه های پژوهشی گفت: کمیسیون آموزش مبلغ یک هزار و 700 میلیارد تومان را از محل درآمد عملیاتی شرکت، بانک ها و کلیه دستگاه های اجرایی برای پژوهش سال آینده پیشنهاد کرده بود که با این عدد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به 2/1 می رسید. متأسفانه نمی توان به موافقت کمیسیون تلفیق در این زمینه امیدوار بود.

عباسپور به اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان اشاره کرد و افزود: این اعتبار تاکنون در کمیسیون تلفیق قطعی نشده است و ممکن است با پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش دو برابری اعتبارات مربوط به وام شهریه دانشجویان نسبت به سال گذشته موافقت شود.

وی اضافه کرد: 85 درصد از کل دانشجویان را دانشجویان شهریه ای تشکیل می دهند که برای ادامه تحصیل به وام شهریه نیز دارند. مبلغ 120 میلیارد تومانی که دولت به این امر اختصاص داده و برابر با سال جاری است تنها 10 درصد از این تعداد دانشجو را تحت پوشش قرار خواهد داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین وام هایی که به دانشجویان دولتی پرداخت می شود نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی گفت: اعتبارات جاری دانشگاه ها نیز برای سال آینده 5/1 درصد کاهش یافته است و در صورتی که تورم را در نظر بگیریم، پیش بینی می شود دانشگاه ها در سال آینده در حدود 150 میلیارد تومان کسری خواهند داشت.

عباسپور با بیان اینکه پروژه های عمرانی دانشگاه ها نیز در سال آینده تا حدود زیادی تعطیل می شود، گفت: دانشگاه ها در بخش پروژه های عمرانی و تأسیس خوابگاه و دانشگاه با کمبود مواجه هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد : با در نظر گرفتن وضعیت دانشگاه هایی مانند علامه طباطبایی، دانشگاه تهران و خواجه نصیر که در حال تجمیع و توسعه هستند و قدمت بالای برخی دانشگاه ها که نیاز به بازسازی دارند در نظر گرفتن این رقم برای بودجه ها عمرانی دانشگاه ها نگران کننده است.

وی به وضعیت دانشگاه پیام نور اشاره کرد و افزود: دانشگاه پیام نور به طور استثنایی دچار بحران است و دولت در خصوص این دانشگاه با تناقض و تضاد برنامه ریزی می کند. از یک سو ظرفیت آن دانشگاه سال به سال افزایش می یابد و از سوی دیگر شهریه دانشجویان کاهش داده می شود و دولت نیز هیچگونه اعتباری برای این دانشگاه در نظر نمی گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش در مورد انقباضی شدن بودجه آموزش عالی همگام با سایر بودجه های کشور افزود : انقباضی بسته شدن بودجه باید در مورد دستگاهی صدق کند که برنامه های آن نیز انقباضی باشند و قانون کلی در مورد انقباض یا انبساط بودجه ها باید با در نظر گرفتن اهداف دستگاه های مختلف اجرا شود.

وی گفت: مباحث آموزش عالی با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برای گسترش آن نیازمند اعتبارت کافی است و زمانی که افزایش ظرفیت و ایجاد دانشگاه در استان های مختلف به عنوان اهداف یک وزارتخانه در نظر گرفته می شود، برای اجرایی شدن این هدف باید اعتبارات را هماهنگ با آن پرداخت کرد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: انقباضی بسته شدن بودجه آموزشی سال آینده کشور برای نمایندگان مجلس نگران کننده است و به طور واقعی مشخص نیست دولت چه میزان به فکر آموزش و آموزش عالی کشور است.