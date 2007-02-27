خروج 3 کشور مطرح دنیا از لیست بورسیه های وزارت علوم / عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در علوم نانو و هسته ای توسط آمریکا، انگلیس و کانادا

دکتر محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به اینکه کشورهای کانادا، آمریکا و انگلیس دانشجویان ایرانی را در فناوری های نوین پذیرش نمی کنند و نیازی نیز به سرمایه گذاری در سایر رشته های برای اعزام دانشجویان نیست، تصمصم گرفته است اعزام دانشجویان به این کشورها را لغو کند.

وی اضافه کرد : وقتی کشورهایی به رشته هایی که کشور به متخصص آنها نیاز دارد، پذیرش نمی دهد دیگر نیازی به اعزام دانشجویان به آن کشورها را نداریم. این کشورها مایل به پذیرش دانشجویان ایرانی در رشته هایی هستند که در کشور خودمان با بالاترین کیفیت در تمامی مقاطع تحصیلی ارائه می شود بنابراین چه دلیلی دارد که بودجه آموزش عالی را هدر دهیم.

معاون دانشجویی وزارت علوم تصریح کرد : متاسفانه این سه کشور از پذیرش دانشجوی ایرانی در رشته هایی چون نانوتکنولوژی و هسته ای ممانعت به عمل آورده اند، ضمن اینکه به اشکال مختلف دانشجویان ایرانی را مورد آزار قرار داده اند.

ملاباشی تاکید کرد : اعزام دانشجو به کانادا، انگلیس و آمریکا از طریق وزارت علوم ممنوع شده است بنابراین دانشجویانی که خود پذیرش می گیرند و راغب به تحصیل در این کشورها هستند می توانند با هزینه خود در این کشورها به تحصیل بپردازند اما دولت برای اعزام دانشجو به کشورهای مذکور هزینه نخواهد کرد.