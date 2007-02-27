امروز باید تلاش کرد تا استقلال به آرامش برسد/ ما نسل فراموش شده استقلال هستیم

منصور پورحیدری با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش نشستی دوستانه با آقای نجف نژاد داشتم . مدیرعامل باشگاه استقلال در این جلسه از من خواستند به عنوان مشاور در زمینه فنی به وی کمک فکری بدهم. من نیز با توجه به علاقه شخصی به باشگاه استقلال خواسته نجف نژاد را قبول کردم و قرار شد در بعد فنی هرچه به صلاح تیم است را به اطلاع مدیرعامل باشگاه برسانم.

وی ادامه داد: امروز که باشگاه استقلال در مشکلات بسیار گرفتار آمده و اوضاع نابسامان است باید تلاش کرد تا آرامش به تیم بازگردد. با اینکه در تیم صنایع اراک مسئولیت دارم اما به خاطر استقلال و نجات این تیم حاضرم هرآنچه در توان دارم صرف کنم.

سرمربی اسبق تیم فوتبال استقلال اذعان داشت: امروز وظیفه هر استقلالی است که به این مجموعه نابسامان کمک کند. باید تلاش کرد تا این تیم در لیگ برتر آرامش خود را حفظ کند و از شانس های خود برای دستیابی به عنوان قهرمانی استفاده کند. شاید با این قهرمانی ذره ای از تالم هواداران استقلال کاسته شود.

سرمربی فعلی تیم فوتبال صنایع اراک تاکید کرد: هنوز مشخص نیست عامل اصلی محرومیت باشگاه استقلال کیست و هر کس به نفع خود دیگری را مقصر قلمداد می کند. من به عنوان یک هوادار استقلال نه سرمربی اسبق این تیم نمی دانم بالاخره مقصر اصلی کیست. مسئولان باشگاه که فهرست خود را دیر و ناقص ارسال کرده اند؟ یا فدراسیون فوتبال که در ارسال اسامی تعلل کرده؟ و ...

وی ادامه داد: آنچه مسلم است در باشگاه استقلال به نوعی مسئولان اجرایی با هم هماهنگ نبوده اند و اطلاع نداشته اند که تاخیر درارسال اسامی چه طبعاتی برای باشگاه به دنبال خواهد داشت.

پورحیدری تاکید کرد: نمی دانم استعفا مسئولان باشگاه تا چه اندازه رنجش خاطر هواداران را کم می کند و از مشکلات می کاهد اما امیدوارم با تاکید آقای علی آبادی با عاملان اصلی محرومیت استقلال برخورد شود.

وی درپاسخ به این سئوال که "با توجه به برکناری قریب الوقوع نجف نژاد آیا به فعالیت در سمت مشاورعالی باشگاه امیدوار هستید؟"، گفت: من قصد خدمت به استقلال را دارم و تفاوتی نمی کند که مدیرعامل باشگاه چه کسی باشد. در این رایط وظیفه هر استقلالی است که به این تیم کمک کند. برای من نیز تفاوت نمی کند یک روز ، دو روز یا یکسال در خدمت استقلال باشم. مهم خدمت است که برای استقلال به هیچ عنوان دریغ نمی کنم.

پورحیدری تصریح کرد: همه ما نسل فراموش شده استقلال هستیم و امروز که اوضاع باشگاه چندان روبه راه نیست این نسل باید به کمک استقلال بیاید. کمک ما تنها خدمت در پست خاص نیست همین مشورت فکری برای پیشرفت تیم نیز خود یک کمک است که من و دیگر قدیمی های استقلال آن را دریغ نمی کنیم .