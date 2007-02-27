مدیر عامل سازمان برق منطقه ای تهران درگفتگو با مهر گفت : تعداد مشترکین برق منطقه ای تهران در سال جاری به 5 میلیون و 250 هزار مشترک رسید که در مقایسه با سال قبل 4 درصد افزایش یافته است.

میر فتاح فتاح اضافه کرد: مصرف برق این استان بزرگ نیز نسبت به مدت مشابه قبل 5/5 درصد افزایش یافته است به طوری که هم اکنون 5 هزار و 80 مگاوات برق در این استان به مصرف می رسد.

وی با اشاره به اوج مصرف برق در تابستان و زمستان امسال، گفت : اوج مصرف برق تهران در تابستان در مردادماه بود که 6 هزار و 500 مگاوات برق به مصرف رسید. این میزان 6/1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

مدیر عامل سازمان برق منطقه ای تهران اوج مصرف برق در زمستان را نیز در نیمه اول دی ماه دانست و اضافه کرد : میزان مصرف برق در این مدت 6 هزار مگاوات بوده است .

فتاح از افتتاح مرکز سامانه 121 برق شهر تهران در اوایل سال 86 خبر داد و گفت : از این پس کلیه مشترکین شهر تهران بزرگ با تماس با شماره 121 می توانند تمام مشکلات و درخواست های خود را مطرح کنند و دیگر نیازی به گرفتن تلفن های 8 شماره ای نیست .

وی همچنین اضافه کرد: شرکت برق منطقه ای تهران درحال حاضر مهمترین سیاست خود را برای تابستان که اوج مصرف برق در سال است متمرکز کرده است، تا مشکلی در این باره به وجود نیاید.