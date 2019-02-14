طرح ملی «چهل قلم» در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه طرح ملی «چهل قلم» با محوریت تجلیل از «نعیمه اسلاملو» نویسنده کتاب «حریم ریحانه» و چندین اثر پر مخاطب دیگر در حوزه عفاف و حجاب با حضور مسئولان اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان و شهرداری رشت و چهره‌ها و فعالان حوزه کتاب در سالن اجتماعات آتش نشانی رشت برگزار شد.

لزوم تدوام اجرای برنامه های فرهنگی در حوزه کتاب

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان در این برنامه هدف از برگزاری طرح ملی «چهل قلم» را معرفی ۴۰ نویسنده متعهد کشور عنوان کرد و گفت: در این طرح که به ابتکار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ۳۲ استان درحال برگزاری است از بیش از یک دهه خدمات فرهنگی «نعیمه اسلاملو» در خلق آثار ارزشمند در حوزه عفاف و حجاب و خانواده تجلیل می‌شود.

پریسا کرمی ادامه داد: اسلاملو با قلم خود سعی در الگوسازی و ایجاد راهکارهای نوین در امر کتابخوانی با محوریت عفاف و حجاب کرده که جای تقدیر بسیار دارد.

وی در ادامه یادآورشد: انتظار داریم برگزاری چنین برنامه‌های فرهنگی تدوام داشته باشد و بتوانیم بیشتر در این عرصه فعالیت کنیم.

نگاه والای اسلام به زن

در ادامه این مراسم نعیمه اسلاملو با بیان اینکه علاقه چندانی به رشته‌های علوم انسانی نداشته اما دغدغه‌های فرهنگی‌ وی را به این سمت هدایت کرده است، اظهارکرد: نگاه متعالی اسلام به جایگاه زن مظلوم واقع شده است چرا که اسلام زیباترین و متعالی‌ترین دیدگاه‌ها را نسبت به زن دارد اما به این امر چندان که باید توجه ویژه نشده است.



وی تصریح کرد: انقلاب دستاوردهای بسیاری در حوزه زنان دارد و باید این دستاوردها برای زنان جامعه اسلامی تبیین شود تا توطئه‌های دشمن ناکام بماند.

اسلاملو در ادامه کتاب «فرشته‌ها هم عاشق می‌شوند» را پرمخاطب‌ترین و پرفروش‌ترین تالیفاتش برشمرد و گفت: این کتاب با بهره‌گیری از قالبی عاشقانه تلاش می‌کند تا جایگاه زن در اندیشه اسلامی و تعارض آن با اندیشه غربی را به روش مناسبی تبیین کند.

در ادامه این مراسم از زحمات نعیمه اسلاملو در حوزه نویسندگی تجلیل شد.