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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲

در همایش توسعه گردشگری روستایی و عشایر عنوان شد ؛

گردشگری روستایی پیش درآمد توسعه صنعت توریسم است

گردشگری روستایی پیش درآمد توسعه صنعت توریسم است

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: گردشگری روستایی و عشایری پیش درآمد توسعه صنعت گردشگری تلقی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، محد شریف ملک زاده امروز در نخستین همایش توسعه گردشگری روستایی و عشایر که در سالن وزارت کشور برگزار شد ، افزود: بر اساس آمار سازمان جهانی جهانگردی 30 درصد گردشگران دنیا طبیعت گرد هستند بر همین اساس می توانیم با برنامه ریزی های لازم و توسعه زیرساختها در مناطق روستایی و عشایری با توجه به جاذبه های موجود سهم قابل توجهی از گردشگران طبیعت گرد داشته باشیم.

وی تصریح کرد: سهم ایران از برنامه جهانی گردشگری در افق سال 1404 ، جذب 5/1 درصد گردشگر بین المللی یعنی حداقل 20 میلیون نفر و همچنین درآمد ناشی از گردشگری در سطح جهانی برای ایران 2 درصد یعنی حدود 25 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

ملک زاده گفت: تمامی دستگاههای اجرایی در توسعه صنعت گردشگری باید همکاری های لازم را داشته و نقش آفرینی کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: توسعه گردشگری روستایی و عشایری می تواند عامل مهمی در نجات روستاها ، اشتغال و کار آفرینی ، ایجاد شغل مکمل در کنار بیکاری های فصلی روستاییان ، شناساندن میراث ملی در مناطق روستایی و عشایری باشد و همچنین سرفصل توسعه گردشگری نگاه ملی به گردشگری روستایی و عشایری است.

کد مطلب 454226

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