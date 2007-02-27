اسرائیل تجهیزات نظامیان آمریکایی حاضر در عراق و افغانستان را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، زره پوش ها و خودروهای نظامی مورد نیاز ارتش آمریکا برای استفاده در جنگ عراق و افغانستان توسط شرکت رافائل( Rafael) که یک شرکت اسرائیلی است، تامین می شود.

بر همین اساس، به موجب یک قرارداد جدید به ارزش 37 میلیون دلار، این شرکت 60 دستگاه خودروی نظامی پیشرفته در اختیار نیروی دریایی آمریکا قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا در اندیشه خرید چهارهزار دستگاه خودرو و زره پوش نظامی پیشرفته است که به احتمال زیاد شرکت رافائل تامین کننده اصلی این تجهیزات باشد.

در همین رابطه نام چند شرکت مطرح تسلیحاتی بین المللی مطرح است، اما نامی که بیش از بقیه به چشم می خورد نام شرکت رافائل است.

به گفته برخی مقامهای شرکت رافائل نوعی خودروی نظامی با نام گولان (Golan ) تولید می کند که این خودرو را می توان به عنوان یک خودرو نظامی، یک مقر فرماندهی سیار، آمبولانس و یا وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرد.