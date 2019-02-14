احداث مسکن مددجویی و ایجاد اشتغال اولویت کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلامی ظهر امروز پنج شنبه در آیین افتتاح مساکن مددجویی کمیته امداد آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت فقرزدایی و محرومیت زدایی در جامعه گفت: توجه به اشتغال باعث خروج از فقر می شود و برای همین منظور برای ۱۹ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد در استان که توان کار کردن دارند، دوره‌ های مهارتی برگزار کرده ایم و تسهیلات بانکی اعطا می‌ شود.

کلامی با تاکید بر اینکه ۷۵هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان هستند، افزود: ۱۷۵ تنوع شغلی ایجاد کرده‌ ایم که در بین آنها به مشاغل دانش بنیان و مشاغل مرتبط با بانوان توجه ویژه ‌ای شده ایم.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد به عنوان دستگاه برتر استان در ایجاد اشتغال انتخاب شده است، ادامه داد: کمیته امداد از دانش آموزان بی بضاعت نیز حمایت می کند و امسال در کنکور سراسری ۷ قبولی در رشته‌ های پزشکی داشته ایم.

کلامی با تاکید بر اینکه توجه ویژه ای به شاخص ‌های فرهنگی نیز داریم، افزود: کمیته امداد استان با پرداخت ماهانه بیش از ۱۸ میلیارد تومان مستمری، نقش برجسته ای در پویایی اقتصاد استان دارد.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سال جاری تعداد ۱۳۱ واحد مسکن مددجویی در هفته دولت به صورت نمادین افتتاح شد، گفت: مسکن مددجویان یکی از رویکردهای کمیته امداد در خروج از فقر است.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته به طور میانگین روزانه دو مسکن مددجویی خرید یا احداث کرده‌ ایم، گفت: ۴۰۰ واحد مسکن مددجویی امروز افتتاح شد و ۲۴۰ واحد نیز در روز ۱۴ اسفند مصادف با سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) افتتاح می شود.