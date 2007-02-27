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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۲۱

دبیر مجامع کانونهای فرهنگی و هنری عنوان کرد :

حرکت کانونهای فرهنگی بر اساس گرایشات درونی / انحلال 12 کانون دانشجویی گفتگوی تمدنها

حرکت کانونهای فرهنگی بر اساس گرایشات درونی / انحلال 12 کانون دانشجویی گفتگوی تمدنها

کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویان بیش از آنکه بخواهند به فکر تأثیرگذاری بر بدنه دانشجویی باشند، در راستای منویات درونی و گرایشات هنری خود حرکت کرده اند. البته این به معنای عدم تأثیرگذاری کانونهای فرهنگی بر روند حرکتهای دانشجویی نیست چرا که هر مجموعه فعال در دانشگاه تأثیر خود را خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید پیمان ادب آموز صبح امروز در آستانه برگزاری ششمین نشست سراسری کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان در جمع خبرنگاران افزود: کانون های فرهنگی و هنری به عنوان یکی از قانونمندترین نهادهای دانشجویی فارغ از هر جریان سیاسی و اجتماعی به فعالیت در حوزه فرهنگ سازی می پردازد و به جریان پرورش و بازآفرینی فرهنگ ها و تمدن ها در دانشگاه کمک می کند.

وی ادامه داد: کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان با برخی جریانات از جمله انحلال مواجه نبوده و به دلیل آنکه موضع و جایگاهشان مشخص است، چرخ آنها همچنان می چرخد و بالغ بر نیم میلیون دانشجو در دانشگاه ها را با خود درگیر کرده است.

ادب آموز در خصوص انحلال 12 کانون دانشجویی با موضوع گفتگوی تمدن ها در دانشگاه ها گفت : معمولا سیاستگذاران در هر دولتی سعی دارند فضای فکری و ذهنی خود را در جامعه وارد کنند که این مختص به دولتی خاص نیست.

دبیر مجامع کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان ادامه داد : اکنون نیز در دوران گفتمان علم گرایانه به سر می بریم و این تب، اتفاقی است که باعث توجه بیشتر به انجمن های علمی دانشجویی شده است. این اتفاق تا جایی بسط پیدا کرده است که در دانشگاه الزهرا ساختمان مشترک انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی و هنری صرفا به انجمن های علمی دانشجویی اختصاص می یابد و کانون های فرهنگی بدون سرپناه می ماند.

کد مطلب 454233

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