ساختن ایرانی پیشرفته و در شان ملت ایران یک وظیفه همگانی است/ توسعه کشور در گرو فتح قله آبادانی روستاهاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در نخستین همایش توسعه گردشگری روستایی و عشایری، اظهار داشت: شایستگی ملت ایران بسیار فراتر از حدی است که در اختیار ما قرار داده اند و حرکت کردن در جهت ساختن ایرانی در شان ایرانی و رسیدن سریع به جایگاه مطلوب یک وظیفه همگانی است.

وی افزود: برای ساختن ایرانی آباد و پیشرفته باید کارهای فراوانی صورت گیرد اما بدون تردید پایه ساختن کشور توجه به روستا به عنوان پایگاهی سرشار از تولید و خیر و برکت است.

احمدی نژاد تاکید کرد: امروز 32 درصد جمعیت پاکدل، پاک طینت ، مومن و دلسوزی که در روستاها مستقر هستند، با صبوری و پایداری و تلاش بار اصلی صد درصد تولید کشور را بر دوش می کشند.

ریئس جمهور خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم پیشرفت کشور پایدار و اصیل باشد باید برخلاف گذشته، بخش عمده توجه ما به روستا و عمران و آبادانی روستا و ایجاد اشتغال و افزایش تولید باشد و زندگی کردن در این کانون مبلغ افتخار ملی محسوب گردد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه باید در جهت پایدار ماندن و سرزندگی و نشاط و مولد بودن روستا اقدامات فراوانی از سوی دولت و دهیاران و خود روستاییان و عشایر انجام شود، کانون توجه قرار دادن روستا و فراهم کردن مسیر عبور سرمایه های ملی از این کانون را وظیفه دولت دانست.

وی اظهار داشت: در یک سال اخیر دولت نهم برای نخستین بار مسکن روستایی را مورد توجه قرار داد و دویست هزار مسکن از این نوع نوسازی شد که در سال جاری به 300 هزار واحد افزایش یافت و امید است در سال آینده جهش جدی در این زمینه صورت گیرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه بازسازی کل بافت روستایی کشور ظرف 4 تا 5 سال آتی از آرزوهای دولت اوست، متذکر شد: دهها سال همه نگاهها متوجه شهر بود و متن اجتماعی و فرهنگ و اقتصاد و ارتباطات بر هم خورده بود اما این نگرش در طول یک سال اخیر بازگردانده شد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان میراث فرهنگی در تهران وجود دارد، بخش ارزشمندی از آثار ملی است، ادامه داد: اگر در سراسر کشور سیاحت کنید با ابنیه تاریخی و آثاری مواجه می شوید که که همگان را به خود خیره می کند و دولت نهم با مورد توجه قرار دادن این مسئله گام موثری در جهت گردشگری روستایی برداشت و از این طریق ظرفیت جدیدی در روستاها ایجاد کرد.

احمدی نژاد فراهم کردن امکان تحصیل و آموختن تخصص های مختلف به جوانان روستایی را از دیگر وظایف دولت عنوان کرد و توضیح داد: جوانان روستایی به دلیل فقدان امکانات به مراکز علمی شهرها می روند و در حقیقت امر تولید و ساخت کشور منقطع می شوند که ما باید با اتخاذ تصمیمات درست به گونه ای عمل نماییم که آنها بتوانند در کانون زندگی خود آموزش ببینند و یا در صورت تحصیل در شهرها به محل زندگی گذشته خود بازگردند و آبادانی کشور را از آنجا آغاز نمایند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود دهیاران را مدیران روستاها معرفی کرد و به تشریح وظایف آنها پرداخت.

احمدی نژاد گفت: دهیاران در بیش از 60 هزار روستا باید در کنار ساماندهی امور پاسخگویی به نیازهای روستاییان را به طور جدی پیگیری نمایند.

وی افزود: آنها باید توانمندی روستا و روستاییان را مطالعه و شناسایی و استعدادها را معرفی و امور مختلف از جمله سرمایه گذاری روستا را پیگیری نمایند و در یک کلمه یار روستا و یاور روستاییان باشند.

احمدی نژاد وزیر کشور ، معاونان او ، استانداران، فرمانداران و بخشداران را مخاطب قرار داد و متذکر شد چنانچه آنان سالها فعالیت خود را در یک ساختمان متمرکز کنند و در بطن روستا قرار نگیرند و با دهیاران روستاییان در آبادانی این کانونهای کار، تولید و سازندگی مشارکت نجویند هیچ اتفاقی در حوزه توسعه و پیشرفت کشور رخ نخواهد داد.

رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: اگر می خواهیم به پیروزی و پیشرفت برسیم، باید قله عمران و آبادانی روستاها را فتح نماییم و دهیاران در این عرصه نقش بسزایی بر عهده دارند.

نخستین همایش توسعه گردشگری روستایی و عشایری امروز با حضور رئیس جمهور ، وزیر کشور و معاون عمرانی او ، معاونان عمرانی استانداریهای سراسر کشور ، تعدادی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ، مسئولان ادارات میراث فرهنگی و گردشگری استانها و 370 دهیار نمونه کشور در سالن همایش های وزارت کشور برگزار شد.