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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۴

معاون وزیر بازرگانی :

افزایش تعرفه‌ها با اصل 44 همخوان نیست

افزایش تعرفه‌ها با اصل 44 همخوان نیست

مهدی غضنفری با اشاره به درخواست بسیاری از تولیدکنندگان مبنی بر بالابودن تعرفه واردات به منظور امکان قدرت رقابت در عرصه جهانی، اعلام کرد: افزایش تعرفه ها با اصل 44 قانون اساسی همخوان نیست.

ببه گزارش خبرگزاری مهر ، معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ‍" چهارمین همایش جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی " گفت : سازمان هایی که مراحل تعالی سازمانی را طی کرده اند ، مسیر WTO را سهل تر طی می‌کنند.مهدی غضنفری افزود: بخش خدمات تجاری برخلاف بخش تولید ، آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نداشته که وزارت بازرگانی اقداماتی را برای حل این مشکل در دست و بررسی و اجرا دارد.

وی با اعلام این خبر تصریح کرد: امروزه ضروری است ، تجارت را به عنوان موضوعی مستقل از صنعت و تولید ببینیم .

وی با اشاره به این که مسئله ای که هم اکنون در کنار تولید به یک نیاز تبدیل شده ، تغییر رویکرد تولید به تجارت است ، خاطر نشان کرد: هم اکنون مفاهیم بهره وری و تعالی سازمانی برای تحقق این امر به کمک سازمان ها آمده است.

غضنفری در مورد بالا بودن تعرفه‌ها که یکی از موانع پیوستن بهWTO  است ، یاد آور شد : دیوار تعرفه 90 درصدی خودرو از جمله موارد نگرانی ماست.

به گفته وی ، میزان تعرفه های موجود 4 تا 140 درصد است که سطح تعرفه ها پس از الحاق ، بستگی به فرایند الحاق ، چانه زنی ، مواضع مذاکراتی ، تعیین بخش های حساس و ... دارد که از هم اکنون پیش بینی آن مشکل است .

وی با اشاره به درخواست بسیاری از تولید کنندگان مبنی بر بالابودن تعرفه واردات به منظور امکان قدرت رقابت در عرصه جهانی، اضافه کرد : افزایش تعرفه ها با اصل 44 قانون اساسی همخوان نیست.

معاون وزیر بازرگانی در مورد پیامدهای مثبت پیوستن به سازمان تجارت جهانی گفت : توسعه کارآفرینی ، کاهش رفتارهای رانت جویانه ، حرکت تدریجی به سمت بخش های دانش پایه و ... از جمله این پیامدهاست .

چهارمین همایش جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی که روز دوشنبه 7 اسفند ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما گشایش یافت ، روز سه شنبه 8 اسفند ماه به کار خود پایان داد.

کد مطلب 454235

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