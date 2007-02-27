ببه گزارش خبرگزاری مهر ، معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ‍" چهارمین همایش جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی " گفت : سازمان هایی که مراحل تعالی سازمانی را طی کرده اند ، مسیر WTO را سهل تر طی می‌کنند.مهدی غضنفری افزود: بخش خدمات تجاری برخلاف بخش تولید ، آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نداشته که وزارت بازرگانی اقداماتی را برای حل این مشکل در دست و بررسی و اجرا دارد.

وی با اعلام این خبر تصریح کرد: امروزه ضروری است ، تجارت را به عنوان موضوعی مستقل از صنعت و تولید ببینیم .

وی با اشاره به این که مسئله ای که هم اکنون در کنار تولید به یک نیاز تبدیل شده ، تغییر رویکرد تولید به تجارت است ، خاطر نشان کرد: هم اکنون مفاهیم بهره وری و تعالی سازمانی برای تحقق این امر به کمک سازمان ها آمده است.

غضنفری در مورد بالا بودن تعرفه‌ها که یکی از موانع پیوستن بهWTO است ، یاد آور شد : دیوار تعرفه 90 درصدی خودرو از جمله موارد نگرانی ماست.

به گفته وی ، میزان تعرفه های موجود 4 تا 140 درصد است که سطح تعرفه ها پس از الحاق ، بستگی به فرایند الحاق ، چانه زنی ، مواضع مذاکراتی ، تعیین بخش های حساس و ... دارد که از هم اکنون پیش بینی آن مشکل است .

وی با اشاره به درخواست بسیاری از تولید کنندگان مبنی بر بالابودن تعرفه واردات به منظور امکان قدرت رقابت در عرصه جهانی، اضافه کرد : افزایش تعرفه ها با اصل 44 قانون اساسی همخوان نیست.

معاون وزیر بازرگانی در مورد پیامدهای مثبت پیوستن به سازمان تجارت جهانی گفت : توسعه کارآفرینی ، کاهش رفتارهای رانت جویانه ، حرکت تدریجی به سمت بخش های دانش پایه و ... از جمله این پیامدهاست .

چهارمین همایش جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی که روز دوشنبه 7 اسفند ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما گشایش یافت ، روز سه شنبه 8 اسفند ماه به کار خود پایان داد.