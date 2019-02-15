«درباره امام خمینی(ره)، پانزده خرداد و مسأله انقلاب» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درباره امام خمینی(ره)، پانزده خرداد و مسأله انقلاب» از یک یادداشت، مقدمه نویسنده و چهار بخش تشکیل شده است؛ عناوین این بخش ها عبارتست از: ۱. خاطراتی درباره امام و ۱۵ خرداد، ۲. خاطراتی دیگر درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۳. پیوست ها و ۴. اسناد، نامه ها و عکس ها.

بخش اول کتاب حاصل دو مصاحبه علی باقری با خسروشاهی در تهران و قم است که در تاریخ های ۱۵ اردیبهشت و ۲۹ شهریور ۱۳۷۲ انجام شده است. خسروشاهی در بخش اول کتاب، به موضوعاتی چون پیام امام به علمای آذربایجان، ویژگی مهم امام در رهبری نهضت، علت عقب نشینی رژیم در ماجرای انجمن های ایالتی و ولایتی، علت مقاومت رژیم در ماجرای رفراندوم، شاه دست نشانده ای بی اختیار، فضای حاکم بر حوزه ها پیش از ۱۵ خرداد، برخورد حوزه با فدائیان اسلام، حوزه و استقبال از دانشجویان، حوزه و پیگیری مسائل روز، پرهیز امام از مرجعیت، حوزه و شرکت در محافل دانشگاهی، تأثیر شگرف نهضت امام بر تحول در حوزه، عوامزدگی حاکم بر حوزه ها پیش از آغاز نهضت، برخورد مردم ایران و روشنفکران با نهضت، رهبری امام و اعلامیه های دیگر مراجع، جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی و ۱۵ خرداد، حزب زحمتکشان دکتر بقایی و ۱۵ خرداد، نقش نهضت آزادی در ۱۵ خرداد، هجرت علما به تهران، موضع امام در برابر دارالتبلیغ، فعالیت های احزاب در ۱۵ خرداد، هیأت های موتلفه، جشن آزادی امام در قم، تبلیغات منفی رژیم در قیام پانزده خرداد و نحوه چاپ و پخش اعلامیه های نهضت پرداخته است.

خسروشاهی در بخش دوم به موضوعاتی چون کشف اسرار، امام خمینی و آیت الله کاشانی، توطئه بازداشت امام، دیدار با شهید سعیدی، حمله به مدرسه فیضیه و پناه به بیت امام، امام خمینی و دارالتبیلغ اسلامی، امام خمینی و حزب خلق مسلمان، امام خمینی و آیت الله لواسانی، ماجرای اعدام سید قطب، امام و نشریات اسلامی، ابلاغ پیام امام به پاپ، پیام امام در کنفرانس اندیشه اسلامی در الجزایر، طرح مرکز فرهنگی ـ اسلامی در اروپا، فعالیت های سفارت ایران در واتیکان، نظریه امام درباره مطبوعات چپ و... می پردازد.

بخش سوم، مجموعه گفتارها و گفتگوهای وی در مراکز علمی و فرهنگی یا نشریات داخلی است که شامل موضوعاتی چون شب ۱۵ خرداد خرداد ۱۳۴۲ (نوشتاری از مرحوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی حجتی کرمانی)، احیای فقه سیاسی (سخنرانی در میزگرد کنگره بین المللی امام خمینی(ره) و احیای تفکر دینی)، ایستاده بر تاریخ؛ نهضت و شخصیت امام خمینی(ره) (گفتگو با ماهنامه معارف قم)، بزرگترین مرد تاریخ معاصر (گفتگو با روزنامه قدس)، بیانات تاریخی امام پس از آزادی از زندان (منتشر شده در روزنامه اطلاعات)، نقش امام در سطح جهان (گفتگو با مسئولین موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم) است.

اسناد، نامه ها و تصاویر و نمایه هم بخش آخر کتاب را تشکیل می دهند.

مشخصات

چاپ اول کتاب «درباره امام خمینی(ره)، پانزده خرداد و مسأله انقلاب» در ۵۰۸ صفحه، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۵۲۰۰۰ تومان عرضه شده است. تاکنون خاطرات مستند خسروشاهی درباره شخصیت ها و جریانات زیر منتشر شده است: زندگی و مبارزات آیت الله کاشانی، علامه طباطبایی، آیت الله طالقانی، علامه سید مرتضی عسکری، امام موسی صدر، آیت الله مشکینی، شهید نواب صفوی، استاد سید جلال الدین آشتیانی، شهدای حرب و محراب، آیت الله هاشمی رفسنجانی، دکتر ابراهیم یزدی، محمدعلی جمال زاده، دکتر حسن ترابی (سودان)، روژه گارودی (فرانسه)، احمد بن بلا (الجزایر)، نشریات مخفی حوزه علمیه قم، مشروطه مشروعه و علمای تبریز، تاریخ نگاری معاصر و کودتای ۲۸ مرداد، طرح مرکز فرهنگی اسلامی اروپا، تقریب، سازمانها و احزاب سیاسی دوران انقلاب اسلامی، حزب خلق مسلمان و مجموعه ای از خاطرات (از آغاز زندگی تا سال ۱۳۳۳ش).

علاقه مندان برای تهیه مجموعه آثار و خاطرات مستند استاد خسروشاهی می‌توانند در قم به کلبه شروق واقع در ابتدای خیابان صفائیه و در تهران به فروشگاه کتاب موسسه اطلاعات واقع در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران مراجعه کنند.