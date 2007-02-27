اسرائیل حفاریهای خود در مسجدالاقصی را شبانه ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین اشغالی با بیان این نکته که حکومت اشغالگر اسرائیلی با هدف نابودی باب المغاربه در مسجدالاقصی در ساعتهای دیروقت شب فعالیت می کند، گفت: حکومت اشغالگر اسرائیل هر روز از تعدادی کارگر می خواهد تا به نابوی باب المغاربه به صورت پنهانی اقدام کرده و صدها کیسه خاک و سنگهای باستانی باب المغاربه را خارج کنند.

شیخ صلاح با بیان اینکه ما فعالیتهای صهیونیستها را زیر نظر گرفته ایم، اظهار داشت: با شهود عینی کشف کرده ایم که حکومت اشغالگر برخی شبها با بلدوزرهای بزرگ و با هدف نابودی و ویرانی باب المغاربه شبانه اقدام کرده و قبل از سپیده دم عقب نشینی می کنند که شنبه شب نیز این اقدام را انجام داده و بلدوزرهای بزرگ را به کار انداخته بودند و مانند خفاش شب کار می کردند.

وی با بیان اینکه تلاشهای صهیونیستها هیچ ثمری ندارد، اظهار داشت: جلوگیری از تعرضات صهیونیستها مسئولیتی است که بر عهده جنبش اسلامی، مردم فلسطین و قدس است که باید مصرانه دنبال شود.

رهبر جنبش اسلامی فلسطین در پایان افزود: حدود 20 روز است که پرده از تعرضات اسرائیل بر مسجدالاقصی برداشته شده و در این مدت باب المغاربه و دو اتاق در مسجدالاقصی ویران شده است.