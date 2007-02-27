دولت آتی انگلیس در کنترل محافظه کاران خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی مرکز"کامیوینیکت ریسرچ"(CommunicateResearch ) که برای روزنامه ایندیپندنت انجام گرفت،نشان داد که در مقایسه با نظرسنجی های گذشته، حزب مخالف انگلیس ( حزب محافظه کار) با 11 درصد افزایش نسبت به حزب حاکم کارگر پیشتاز است و این رقم برای اکثریت 100 کرسی که در پارلمان به آن نیاز است، کفایت می کند.

در این نظرسنجی حمایت از حزب کارگر به رهبری " تونی بلر" نخست وزیر انگلیس در سطح 29 درصد بدون تغییر باقی ماند؛ در حالی که حمایت از حزب محافظه کار به رهبری " دیوید کمرون" با شش درصد افزایش به 40 درصد رسید.

حمایت از حزب لیبرال دموکرات هم با 4 درصد کاهش به 17 درصد رسید.

این نظرسنجی بر روی هزار و یک نفر انجام شد و نشان داد که در بین رای دهندگانی که به هیچ یک از احزاب سیاسی انگلیس تعلق ندارند؛ 43 درصد گفتند که به محافظه کاران، 28 درصد به حزب کارگر و 19 درصد هم به حزب لیبرال دموکرات رای خواهند داد.

پیش از این نیز نظرسنجی روزنامه گاردین نشان داد که محبوبیت حزب کارگر حاکم انگلیس و در راس آن "گوردن براون" به کمترین میزان خود در سال های اخیر رسیده است.

فشارها برای استعفای بلر افزایش یافته و وی سال گذشته گفته بود که پیش از ماه سپتامبر استعفا خواهد کرد. هم اکنون بسیاری از مردم انگلیس خواهان استعفای وی در زمان کنونی هستند، زیرا بسیاری از اعضای حزب کارگر اعتراف می کنند که رسواییهای به وجود آمده در دوران نخست وزیری بلر در حال آسیب زدن به حزب وی است.