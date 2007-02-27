به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری نهمین دوسالانه طراحی گرافیک معاصر ایران صبح امروز با حضور امراله فرهادی دبیر، مسعود سپهر مسئول همایش بین المللی و مجید عباسی مسئول روابط بین‌الملل دوسالانه و نمایندگان رسانه های گروهی در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

در ابتدا این نشست فرهادی گفت: "پس از هفت دوره برگزاری موفق دوسالانه های طراحی گرافیک ایران و هشتمین دوسالانه جهانی پوستر تهران، سال آینده نهمین دوره دوسالانه طراحی گرافیک معاصر ایران را در دو بخش ملی و بین المللی برگزار می کنیم."

وی ادامه داد: "بخش ملی دوسالانه گرافیک شامل هفت رشته است و در این بخش آثار طراحان گرافیک ایران در زمینه های مختلف در چند سال اخیر به نمایش گذاشته می شود. همچنین یک مسابقه طراحی پوستر هم با موضوعات میراث فرهنگی، گفتگو و ترافیک داریم. بخش بین الملل هم شامل طراحی جهانی پوستر است. ما در این بخش امیدواریم از 40 کشور شرکت کننده داشته باشیم. دوره قبل با ایران 41 کشور حضور داشتند. دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، موسسه توسعه هنرهای تجسمی و موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار دوسالانه را برگزار می کنند."

دبیر دوسالانه نهم گرافیک خاطرنشان کرد: "تحویل آثار هم به موزه هنرهای معاصر است و آثار بعد از دسته بندی با همکاری موزه به بخش اجرایی ارائه می شود. مهلت ارسال آثار تا 30 فروردین ماه است. چهار داور خارجی و سه داور ایرانی (احصایی، حقیقی و شیوا) آثار بخش بین الملل و یک داور خارجی و شش داور ایرانی انتخاب آثار بخش ملی را بر عهده دارند. همچنین جایزه بزرگ مرتضی ممیز از سوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یک نفر طراح گرافیک ایرانی از بخش ملی داده می شود."

مجید عباسی، مسئول روابط بین الملل دوسالانه گرافیک، در این نشست گفت: "ما در بخش رقابت پوسترهای بین المللی چهار داور بین المللی و سه داور ایرانی داریم. در دوره پیش پنج داور بین الملل و دو داور ایرانی داشتیم. علاوه بر آن سعی کردیم داورانی که انتخاب می کنیم بیشتر از کشورهای آسیایی باشند تا اروپایی، چرا که تمدن کشورهای آسیایی غنی است. ما با چهار داور بین المللی مکاتبه کردیم که حضور ورنر یه کر از سوئیس، وانگ ژو از چین و امر سنان از ترکیه قطعی شده است. با خانم دانیلا هاوفه از آلمان هم مکاتبه کردیم، ولی هنوز جواب قطعی نگرفته ایم. یان رایلیش از جمهوری چک هم در هئیت انتخاب قرار دارد. در مجموع در این دوره سعی کردیم از طراحان کشورهای مختلف برای فراهم آوردن تنوع بیشتر بهره ببریم."

مسعود سپهر، مسئول همایش بین المللی، هم گفت: "ما در نهمین دوسالانه طراحی گرافیک معاصر ایران سعی کردیم ارائه مقاله ها هدایت شده باشند و قبل از شروع نمایشگاه که از 27 خردادماه تا 31 تیرماه سال 86 برگزار می شود، درباره فضای سخنرانی ها صبحت می کنیم تا نیاز گرافیست های ایرانی هدایت شده باشد."

رئیس نهمین دوسالانه طراحی گرافیک معاصر ایران سیدمحمد احصایی است، رئیس شورای طرح و برنامه آن حبیب‌الله صادقی و دبیر علمی دوسالانه دکتر مصطفی گودرزی. در بخش‌های هفتگانه طراحی گرافیک معاصر ایران هفت سفر مطالعاتی سه ماهه به کشور فرانسه از سوی دفتر هنرهای تجسمی به برگزیدگان هر بخش جایزه داده می‌شود. فرهنگستان هنر هم به برگزیدگان جایزه می‌دهد و جوائز بخش بین‌الملل به ترتیب پنج هزار، سه هزار و 1500 یورو است.