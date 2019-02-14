معرفی بهترین رژیم غذایی ۲۰۱۹/ مواد خوراکی مفید برای دیابتی ها

به گزارش خبرنگار مهر، مهم ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

راه های پیشگیری از سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم یا سرطان گردن رحم نوعی سرطان است که از گردن رحم آغاز می‌گردد. شناخت علائم اولیه سرطان دهانه رحم بدون بررسی پزشکی تقریبا ناممکن است.

روغن ماهی به پیشگیری از سقط جنین کمک می کنند

مطالعات نشان می دهد اسیدهای چرب اُمگا۳ یا روغن ماهی می تواند به پیشگیری از عوارض بارداری نظیر زایمان زودهنگام، مرگ نوزاد و سقط جنین کمک کند.

معرفی رژیم غذایی مدیترانه ای به عنوان بهترین رژیم غذایی ۲۰۱۹

محققان در گزارشی جدید اعلام کرده اند رژیم غذایی مدیترانه ای بهترین رژیم غذایی در سال ۲۰۱۹ است. در این مطالعه، ۴۱ رژیم غذایی مورد نظرسنجی قرار گرفت.

دلایل ایجاد خشکی چشم را بشناسید

خشکی چشم زمانی روی می دهد که میزان اشک تولیدشده توسط چشم برای نرم و روان نگه داشتن چشم کافی نیست. به گفته محققان، ریسک ابتلا به خشکی چشم با افزایش سن بیشتر می شود و زنان بیش از مردان دچار این مشکل می شوند.

مواد خوراکی مفید در کاهش قندخون افراد دیابتی

یکی از بهترین راه های مقابله با دیابت، تغییر در رژیم غذایی است. برخی از مواد خوراکی دارای خواص ضددیابتی هستند که می توانند در رژیم غذایی گنجانده شوند.